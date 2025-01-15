Верховная Рада приняла закон о трудоустройстве людей с инвалидностью: что он предусматривает

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает обязанность для государственных органов и органов местного самоуправления трудоустраивать людей с инвалидностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на депутатский корпус и карточку законопроекта №5344-д.

Детали

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав лиц с инвалидностью на труд" проголосовало 228 народных избранников.

Как говорится в документе, государство обязано создать условия для реализации лицом с инвалидностью всех прав человека и основных свобод без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности и обеспечить его социальную защиту.

Однако уровень трудоустройства лиц с инвалидностью крайне низкий: только около 17% лиц с инвалидностью были трудоустроены в 2021 году.

Законопроектом предлагается введение уплаты целевого взноса вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива трудоустройства.

В проекте устанавливается одинаковое законодательное обязательство по трудоустройству лиц с инвалидностью для работодателей частного и публичного секторов.

Сфера трудоустройства лица с инвалидностью определяется в индивидуальной программе реабилитации лица с инвалидностью по разрешительному принципу. Реализация лицом с инвалидностью права на труд происходит во всех сферах и формах, за исключением тех, которые прямо противопоказаны лицу с учетом его функциональных возможностей.

Киевщина создает онлайн-карту безбарьерности: что покажет интерактивный сервис

Лицо с инвалидностью имеет право не сообщать о факте инвалидности и содержании индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью. Работодатель освобождается от обязанности выполнять индивидуальную программу реабилитации, если лицо не сообщило им о факте своей инвалидности и/или содержании индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью.

Лица с инвалидностью, которые считают, что подверглись дискриминации, имеют право обратиться с жалобой в органы государственной власти, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления и их должностных лиц, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и/или в суд.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что городские власти Бровар подготовили программу на ближайшие 4 года для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской общине планируют оборудовать специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимален для старых многоквартирных домов общины.

Советница городского головы Бровар Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры оборудованы пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно оборудовать или переделать входы, чтобы они были доступны для людей с инвалидностью. Например, в рамках программы уже получено 36 заявок на установку подъемников. На монтаж одного подъемника предусмотрено до 150 тысяч гривен, из которых около 90 тысяч гривен тратится на сам прибор, а остальное - на его установку и обслуживание.