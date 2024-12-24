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Киевщина создает онлайн-карту безбарьерности: что покажет интерактивный сервис

Киевщина создает онлайн-карту безбарьерности: что покажет интерактивный сервис

Киев  •  УНН

 • 1148 просмотра

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Киевская ОВА разрабатывает интерактивную карту безбарьерности региона с индексами доступности объектов. Область выполнила все 25 мероприятий Национальной стратегии безбарьерного пространства.

Киевская областная администрация работает над созданием онлайн-карты безбарьерности Киевщины. Интерактивная карта будет содержать изображения различных объектов и каждый будет иметь индекс безбарьерности. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко принял участие в расширенном заседании Совета безбарьерности с участием Первой Леди Украины Елены Зеленской и вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. Во время заседания были подведены итоги работы Совета за этот год.

"Безбарьерность - это комфорт для каждого. Это не только пандусы или лифты, это о равных возможностях для всех: людей с инвалидностью, родителей с колясками, пожилых людей, тех, кто спешит, и тех, кто просто хочет жить удобно", - подчеркнул Руслан Кравченко.

Киевщина активно работает над тем, чтобы регион был удобным для каждого. Столичный регион заканчивает год с такими показателями:

- Киевская ОВА выполнила все 25  мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

- все 69 громад приняли планы по безбарьерности, в большинстве созданы советы безбарьерности 

- проведен мониторинг более 5,3 тыс, объектов по их доступности для маломобильных групп населения. Уже работаем над устранением проблем там, где они обнаружены

- впервые обследованы безбарьерные маршруты, в частности пешеходные пути движения на центральных улицах населенных пунктов, остановки общественного транспорта и т.д. 

- совместно с Центром городских исследований ЛУН Город областная администрация работает над созданием онлайн-карты безбарьерности Киевщины. Интерактивная карта будет содержать изображения различных объектов и каждый будет иметь индекс безбарьерности         

- 78% учреждений профессионального (профессионально-технического) образования имеют безбарьерную инфраструктуру для обучения

- продолжается работа по увеличению процента безбарьерных укрытий

"Спасибо каждому кто приобщается к созданию доступной среды. Вместе мы делаем Киевскую область современной, комфортной и открытой для каждого!" -  подытожил начальник Киевской ОГА. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКиевская область
olena-zelenskaЕлена Зеленская
kievКиев