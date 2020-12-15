Рада ухвалила Бюджет на 2021 рік

Згідно з пояснювальною запискою, доопрацьований до другого читання проект Бюджету-2021 передбачає:

- доходи проекту державного бюджету на 2021 рік (без трансфертів) у сумі 1 081 697,0 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 949 468,1 млн грн, та пропонується збільшити порівняно з І читанням на 20 935,67 млн грн, у тому числі по загальному фонду на 13 492,25 млн грн.

- видатки проекту держбюджету на 2021 рік у сумі 1 328 201,6 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 183 854,4 млн грн.

- У проекті Державного бюджету України на 2021 рік на 2-е читання видатки на національну безпеку і оборону передбачено в обсязі 267 287,8 млн грн або 5,93 % ВВП. При доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2021 рік на 2-е читання видатки на безпеку і оборону за загальним фондом збільшено на 158,7 млн грн.

- необхідність зменшення боргового навантаження на економіку та позицію народних депутатів України, громадськості щодо зменшення дефіциту в доопрацьованому проекті Бюджету-2021 на 23 718,5 млн грн або 0,5% ВВП, у тому числі по загальному фонду 24 548,7 млн грн.

Серед основних факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до ІІ читання, як вказано, є врахування пропозиції щодо відтермінування зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 6500 грн, яка має вплив на дохідну частину загального фонду державного бюджету.

Відповідаючи на запитання під час виступу в уряді, міністр фінансів зазначив, що за пропозицією нардепів, є п. 3 ухвали, який голосується разом з бюджетом, яким передбачено створення спеціального фонду для здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення і запобігання поширення коронавірусу, у тому числі підвищення заробітної плати працівників медзакладів.

Напередодні Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік прийняти у другому читанні та в цілому з урахуванням низки пропозицій, зокрема, спрямувати донараховані податок на прибуток і дивіденди внаслідок усунення порушень, виявлених аудитом Нафтогазу та дочірніх підприємств, у спецфонд на вакцинацію від коронавірусу.

Напередодні голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов повідомив, що комітет доопрацював поданий Урядом проект закону та зміг знайти компромісні рішення з деяких важливих позицій.

Зокрема, замість прямого зарахування 13,44% акцизу на пальне громадам, де є АЗС, схвалене компромісне рішення: 40% субвенції обласним бюджетам на фінансове забезпечення ремонту, утримання та експлуатації доріг будуть спрямовані бюджетам громад сіл, селищ та міст пропорційно довжині комунальних доріг.

Водночас, сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроекти № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

У той же час, нардепи під час голосування підтримали ряд поправок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 і 147. Також нардепи провалили голосування за ряд підтриманих комітетом поправок № 445-448.

Відзначимо, що за словами нардепів, Рада таким чином проголосувала дві взаємовиключні правки. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга — на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету.

Після цього Разумков доручив Комітету з питань бюджету терміново зібратись для того, щоб “збалансувати” проект Бюджету на 2021 рік.

Пізніше Верховна Рада оголосила перерву до 16:00 для того, щоб парламентський комітет з питань бюджету встиг узгодити нюанси, які виникли під час розгляду і ухвалення законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу (№4100-д).

Зі слів члена комітету Олексія Гончаренка, комітет пропонує зберегти поправку, яка на постійній основі залишить в загальних фондах місцевого самоврядування 13,44% акцизу на паливо, реалізоване на їх території.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.