Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для прийняття Бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому законопроекти № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.
Так, законопроект врегулює бюджетні відносини з урахуванням адміністративно-територіальної реформи.
Ним також передбачається, зокрема:
— надання Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України;
— запровадження інструменту надання державних гарантій на портфельній основі, спрямованого на підтримку державою суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.
Народні депутати під час голосування підтримали низку правок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 та 147. Також нардепи провалили голосування за низку підтриманих комітетом поправок № 445-448.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.
Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.
Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.