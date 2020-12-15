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Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для прийняття Бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому законопроекти № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Відповідне рішення підтримали 311 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для прийняття Бюджету

Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

Так, законопроект врегулює бюджетні відносини з урахуванням адміністративно-територіальної реформи.

Ним також передбачається, зокрема:

— надання Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України;

— запровадження інструменту надання державних гарантій на портфельній основі, спрямованого на підтримку державою суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.

Народні депутати під час голосування підтримали низку правок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 та 147. Також нардепи провалили голосування за низку підтриманих комітетом поправок № 445-448.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

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