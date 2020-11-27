Фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради

"27 листопада 2020 року одержано доопрацьований проект", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Також вказано, що фінальний проект Бюджету-2021 уже передано на розгляд керівництву парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, доопрацьований до другого читання проект Бюджету-2021 "є збалансованим" та передбачає:



доходи проекту державного бюджету на 2021 рік (без трансфертів) у сумі 1 081 697,0 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 949 468,1 млн грн, та пропонується збільшити порівняно з І читанням на 20 935,67 млн грн, у тому числі по загальному фонду на 13 492,25 млн грн.

проекту державного бюджету на 2021 рік (без трансфертів) у сумі 1 081 697,0 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 949 468,1 млн грн, та порівняно з І читанням на 20 935,67 млн грн, у тому числі по загальному фонду на 13 492,25 млн грн.

видатки проекту держбюджету на 2021 рік у сумі 1 328 201,6 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 183 854,4 млн грн.

проекту держбюджету на 2021 рік у сумі 1 328 201,6 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 183 854,4 млн грн.

У проекті Державного бюджету України на 2021 рік на 2-е читання видатки на національну безпеку і оборону передбачено в обсязі 267 287,8 млн грн або 5,93 % ВВП. При доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2021 рік на 2-е читання видатки на безпеку і оборону за загальним фондом збільшено на 158,7 млн грн.



необхідність зменшення боргового навантаження на економіку та позицію народних депутатів України, громадськості щодо зменшення дефіциту в доопрацьованому проекті Бюджету-2021 на 23 718,5 млн грн або 0,5% ВВП, у тому числі по загальному фонду 24 548,7 млн грн.

в доопрацьованому проекті Бюджету-2021 на 23 718,5 млн грн або 0,5% ВВП, у тому числі по загальному фонду 24 548,7 млн грн.

Серед основних факторів, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до ІІ читання, як вказано, є врахування пропозиції щодо відтермінування зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 6500 грн, яка має вплив на дохідну частину загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021 напередодні, 26 листопада.