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Комітет ВР терміново зібрали для "збалансування Бюджету"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив Комітету з питань бюджету терміново зібратись для того, щоб “збалансувати” проект Бюджету на 2021 рік, передає кореспондент УНН.

Комітет ВР терміново зібрали для "збалансування Бюджету"

“В рамках перемовин, які були з представниками депутатських фракцій та груп, та профільним комітетом, я зараз оголошую перерву на 15 хвилин. Згідно тих рішень, які були прийняті під час голосування за Бюджетний кодекс, і тих правок, треба щоб комітет збалансував бюджет, для того щоб ми його спокійно могли проголосувати”, — зазначив Разумков.

“Я даю доручення Комітету терміново зібратись і провести засідання з врегулювання питань, пов’язаних з Державним бюджетом України на 2021 рік, у зв’язку з тими пропозиціями, які були підтримані народними депутатами під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу”, — сказав голова ВР.

Так, сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроекти № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

Водночас, нардепи під час голосування підтримали низку правок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 та 147. Також нардепи провалили голосування за низку підтриманих комітетом поправок № 445-448.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

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