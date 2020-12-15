Комитет ВР срочно собрали для "сбалансирования бюджета"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам бюджета срочно собраться для того, чтобы “сбалансировать” проект бюджета на 2021 год, передает корреспондент УНН.
"В рамках переговоров, которые были с представителями депутатских фракций и групп, и профильным комитетом, я сейчас объявляю перерыв на 15 минут. Согласно тех решений, которые были приняты во время голосования за Бюджетный кодекс, и тех поправок, надо чтобы комитет сбалансировал бюджет, для того чтобы мы его спокойно могли проголосовать", - отметил Разумков.
"Я даю поручение Комитету срочно собраться и провести заседание по урегулированию вопросов, связанных с Государственным бюджетом Украины на 2021 год, в связи с теми предложениями, которые были поддержаны народными депутатами во время голосования за изменения в Бюджетный кодекс", - сказал председатель ВР.
Так, сегодня народные депутаты приняли в целом законопроекты № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Законопроект направлен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.
В то же время, нардепы во время голосования поддержали ряд поправок, не учтенных бюджетным комитетом, в частности, по закупке лекарств и акциза горючего - № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 и 147. Также нардепы провалили голосование за ряд поддержанных комитетом поправок № 445-448.
Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.
Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.
Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.