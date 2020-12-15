Рада приняла Бюджет на 2021 год

Согласно пояснительной записке, доработанный ко второму чтению проект бюджета-2021 предусматривает:

- доходы проекта государственного бюджета на 2021 (без трансфертов) в сумме 1 081 697,0 млн грн, в том числе доходы общего фонда - 949 468,1 млн грн, и предлагается увеличить по сравнению с I чтением на 20 935,67 млн грн, в том числе по общему фонду на 13 492,25 млн грн.

- расходы проекта госбюджета на 2021 в сумме 1328 201,6 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 1183 854,4 млн грн.

- В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год на втором чтение расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрено в объеме 267 287,8 млн грн или 5,93% ВВП. При доработке проекта Государственного бюджета Украины на 2021 год на втором чтении расходы на безопасность и оборону по общему фонду увеличены на 158,7 млн грн.

- необходимость уменьшения долговой нагрузки на экономику и позицию народных депутатов Украины, общественности по уменьшению дефицита в доработанном проекте бюджета-2021 на 23 718,5 млн грн или 0,5% ВВП, в том числе по общему фонду 24 548,7 млн грн.

Среди факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко II чтению, как указано, является учет предложения об отсрочке роста с 1 июля по 1 декабря 2021 года минимальной заработной платы в месячном размере 6500 грн, которая имеет влияние на доходную часть общего фонда государственного бюджета.

Отвечая на вопрос во время выступления в правительстве, министр финансов отметил, что по предложению нардепов, является п. 3 постановления, который голосуется вместе с бюджетом, которым предусмотрено создание специального фонда для осуществления мероприятий, связанных с вакцинацией населения и предотвращения распространения коронавируса, в том числе повышение заработной платы работников медучреждений.

Накануне Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде проект Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2021 год принять во втором чтении и в целом с учетом ряда предложений, в частности, направить доначисленные налог на прибыль и дивиденды вследствие устранения нарушений, выявленных аудитом Нафтогаза и дочерних предприятий, в спецфонд на вакцинацию от коронавируса.

Накануне глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов сообщил, что комитет доработал представленный Правительством проект закона и смог найти компромиссные решения по некоторым важным позициям.

В частности, вместо прямого зачисления 13,44% акциза на топливо общинам, где есть АЗС, одобренное компромиссное решение: 40% субвенции областным бюджетам на финансовое обеспечение ремонта, содержания и эксплуатации дорог будут направлены бюджетам общин сел, поселков и городов пропорционально длине коммунальных дорог.

Между тем, сегодня народные депутаты приняли в целом законопроекты № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект направлен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

В то же время, нардепы во время голосования поддержали ряд поправок, не учтенных бюджетным комитетом, в частности, по закупке лекарств и акцизу горючего - № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 и 147. Также нардепы провалили голосование за ряд поддержанных комитетом поправок № 445-448.

Отметим, что по словам нардепов, Рада таким образом проголосовала две взаимоисключающие правки. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временную меру, а вторая - на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это с доходов госбюджета.

После этого Разумков поручил Комитету по вопросам бюджета срочно собраться для того, чтобы "сбалансировать" проект бюджета на 2021 год.

Позже Верховная Рада объявила перерыв до 16:00 для того, чтобы парламентский комитет по вопросам бюджета успел согласовать нюансы, которые возникли во время рассмотрения и принятия законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д).

По словам члена комитета Алексея Гончаренко, комитет предлагает сохранить поправку, которая на постоянной основе оставит в общих фондах местного самоуправления 13,44% акциза на топливо, реализуемое на их территории.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.