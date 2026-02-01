"путіна можна зупинити лише силою": Сибіга про удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі
Київ • УНН
В результаті атаки російських дронів по будівлі пологового будинку в Запоріжжі поранення отримали три жінки, які перебували в будівлі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
російські безпілотники вразили пологовий будинок у Запоріжжі, поранивши трьох жінок. путін продовжує свою війну проти мирного населення всупереч мирним зусиллям. Тільки сила може змусити його припинити агресію та терор. Не повинно бути жодних перерв у тиску на москву та підтримці України
Нагадаємо
російські війська 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Кількість постраждалих сягнула шести людей, серед них дві жінки, які були на огляді.
Також росіяни повторно обстріляли Запоріжжя 1 лютого. Внаслідок удару також постраждало дві жінки, пошкоджені будинки в приватному секторі.