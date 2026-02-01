"путина можно остановить только силой": Сибига об ударе рф по роддому в Запорожье
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов по зданию роддома в Запорожье ранения получили три женщины, находившиеся в здании. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
российские беспилотники поразили роддом в Запорожье, ранив трех женщин. путин продолжает свою войну против мирного населения вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. Не должно быть никаких перерывов в давлении на москву и поддержке Украины
Напомним
российские войска 1 февраля нанесли удар по роддому в Запорожье. Число пострадавших достигло шести человек, среди них две женщины, которые были на осмотре.
Также россияне повторно обстреляли Запорожье 1 февраля. В результате удара также пострадали две женщины, повреждены дома в частном секторе.