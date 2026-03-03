путін прагне вдати з себе миротворця у конфлікті між Іраном та країнами Перської затоки - ISW
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін намагається позиціонувати себе як посередника між Іраном та країнами Перської затоки. Це відбувається на тлі американо-ізраїльської операції проти Ірану.
російський диктатор володимир путін намагається позиціонувати себе як миротворця та потенційного посередника між Іраном та країнами Перської затоки на тлі триваючої американо-ізраїльської операції проти Ірану. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що напередодні путін розмовляв з кількома лідерами країн Перської затоки, включаючи кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана аль-Сауда, короля Бахрейну Хамада бін Ісу аль-Халіфу, еміра Катару шейха Таміна бін Хамада аль-Тані та президента Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммеда бін Заїда аль-Нахайяна.
У кожній з цих телефонних розмов путін наголошував на готовності росії сприяти стабілізації ситуації навколо Ірану та країн Перської затоки, а також на необхідності термінового вирішення конфлікту дипломатичними засобами. путін зазначив, як багато росія зробила в минулому для сприяння мирному врегулюванню ситуацій щодо ядерної програми Ірану та пошуку взаємоприйнятних компромісів
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу02.03.26, 05:04 • 23051 перегляд
За їхніми оцінками, путін намагається збалансувати підтримку відносин з партнерами, включаючи Іран, одночасно проводячи інформаційно-просвітницькі роботи з країнами Перської затоки та позиціонуючи себе як посередника у відповідь на зростання військової ескалації на Близькому Сході. путін також намагався позиціонувати себе як посередника між Іраном та країнами Перської затоки після ізраїльсько-іранської війни в червні 2025 року.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані демонструє слабкість росії як союзника і є сигналом для путіна про наслідки диктатури.
путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга02.03.26, 12:53 • 5006 переглядiв