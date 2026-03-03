путін прагне вдати з себе миротворця у конфлікті між Іраном та країнами Перської затоки - ISW

$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 31293 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 40155 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 31331 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 31358 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 30398 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 16556 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17102 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16749 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37120 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17725 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
2 березня, 17:58 • 16266 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
2 березня, 19:57 • 6672 перегляди
Сили ППО працюють у Києві та області
2 березня, 20:08 • 6994 перегляди
Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти
2 березня, 21:04 • 5996 перегляди
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну
23:37 • 8902 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
2 березня, 17:58 • 16287 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 31295 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
2 березня, 13:28 • 34579 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
2 березня, 11:52 • 41429 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37120 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Марко Рубіо
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
2 березня, 19:57 • 6692 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
2 березня, 15:14 • 17013 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
2 березня, 13:09 • 21687 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
2 березня, 12:03 • 22413 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
28 лютого, 09:42 • 80139 перегляди
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

путін прагне вдати з себе миротворця у конфлікті між Іраном та країнами Перської затоки - ISW

Київ • УНН

 • 28 перегляди

російський диктатор володимир путін намагається позиціонувати себе як посередника між Іраном та країнами Перської затоки. Це відбувається на тлі американо-ізраїльської операції проти Ірану.

путін прагне вдати з себе миротворця у конфлікті між Іраном та країнами Перської затоки - ISW

російський диктатор володимир путін намагається позиціонувати себе як миротворця та потенційного посередника між Іраном та країнами Перської затоки на тлі триваючої американо-ізраїльської операції проти Ірану. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні путін розмовляв з кількома лідерами країн Перської затоки, включаючи кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана аль-Сауда, короля Бахрейну Хамада бін Ісу аль-Халіфу, еміра Катару шейха Таміна бін Хамада аль-Тані та президента Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммеда бін Заїда аль-Нахайяна.

У кожній з цих телефонних розмов путін наголошував на готовності росії сприяти стабілізації ситуації навколо Ірану та країн Перської затоки, а також на необхідності термінового вирішення конфлікту дипломатичними засобами. путін зазначив, як багато росія зробила в минулому для сприяння мирному врегулюванню ситуацій щодо ядерної програми Ірану та пошуку взаємоприйнятних компромісів

- вказують аналітики.

ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу02.03.26, 05:04 • 23051 перегляд

За їхніми оцінками, путін намагається збалансувати підтримку відносин з партнерами, включаючи Іран, одночасно проводячи інформаційно-просвітницькі роботи з країнами Перської затоки та позиціонуючи себе як посередника у відповідь на зростання військової ескалації на Близькому Сході. путін також намагався позиціонувати себе як посередника між Іраном та країнами Перської затоки після ізраїльсько-іранської війни в червні 2025 року.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані демонструє слабкість росії як союзника і є сигналом для путіна про наслідки диктатури.

путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга02.03.26, 12:53 • 5006 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Ядерна зброя
Ізраїль
Інститут вивчення війни
Саудівська Аравія
Катар
Бахрейн
Об'єднані Арабські Емірати
Іран