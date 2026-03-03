путин стремится изобразить из себя миротворца в конфликте между Ираном и странами Персидского залива - ISW
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин пытается позиционировать себя как посредника между Ираном и странами Персидского залива. Это происходит на фоне американо-израильской операции против Ирана.
российский диктатор владимир путин пытается позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между Ираном и странами Персидского залива на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что накануне путин разговаривал с несколькими лидерами стран Персидского залива, включая кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана аль-Сауда, короля Бахрейна Хамада бин Ису аль-Халифу, эмира Катара шейха Тамина бин Хамада аль-Тани и президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бин Заида аль-Нахайяна.
В каждом из этих телефонных разговоров путин подчеркивал готовность россии способствовать стабилизации ситуации вокруг Ирана и стран Персидского залива, а также на необходимость срочного решения конфликта дипломатическими средствами. путин отметил, как много россия сделала в прошлом для содействия мирному урегулированию ситуаций по ядерной программе Ирана и поиску взаимоприемлемых компромиссов
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада02.03.26, 05:04 • 23074 просмотра
По их оценкам, путин пытается сбалансировать поддержку отношений с партнерами, включая Иран, одновременно проводя информационно-просветительские работы со странами Персидского залива и позиционируя себя как посредника в ответ на рост военной эскалации на Ближнем Востоке. путин также пытался позиционировать себя как посредника между Ираном и странами Персидского залива после израильско-иранской войны в июне 2025 года.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране демонстрирует слабость россии как союзника и является сигналом для путина о последствиях диктатуры.
Путина больше волнует цена на нефть, чем помощь союзному Ирану - Сибига02.03.26, 12:53 • 5016 просмотров