путин стремится изобразить из себя миротворца в конфликте между Ираном и странами Персидского залива - ISW

российский диктатор владимир путин пытается позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между Ираном и странами Персидского залива на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что накануне путин разговаривал с несколькими лидерами стран Персидского залива, включая кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана аль-Сауда, короля Бахрейна Хамада бин Ису аль-Халифу, эмира Катара шейха Тамина бин Хамада аль-Тани и президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бин Заида аль-Нахайяна.

В каждом из этих телефонных разговоров путин подчеркивал готовность россии способствовать стабилизации ситуации вокруг Ирана и стран Персидского залива, а также на необходимость срочного решения конфликта дипломатическими средствами. путин отметил, как много россия сделала в прошлом для содействия мирному урегулированию ситуаций по ядерной программе Ирана и поиску взаимоприемлемых компромиссов