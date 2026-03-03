$43.100.11
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 32053 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 41415 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 31958 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 31922 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 30829 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 16715 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 17210 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16815 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 37316 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17783 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
путин стремится изобразить из себя миротворца в конфликте между Ираном и странами Персидского залива - ISW

Киев • УНН

 • 614 просмотра

российский диктатор владимир путин пытается позиционировать себя как посредника между Ираном и странами Персидского залива. Это происходит на фоне американо-израильской операции против Ирана.

российский диктатор владимир путин пытается позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между Ираном и странами Персидского залива на фоне продолжающейся американо-израильской операции против Ирана. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что накануне путин разговаривал с несколькими лидерами стран Персидского залива, включая кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана аль-Сауда, короля Бахрейна Хамада бин Ису аль-Халифу, эмира Катара шейха Тамина бин Хамада аль-Тани и президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бин Заида аль-Нахайяна.

В каждом из этих телефонных разговоров путин подчеркивал готовность россии способствовать стабилизации ситуации вокруг Ирана и стран Персидского залива, а также на необходимость срочного решения конфликта дипломатическими средствами. путин отметил, как много россия сделала в прошлом для содействия мирному урегулированию ситуаций по ядерной программе Ирана и поиску взаимоприемлемых компромиссов

- указывают аналитики.

ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада02.03.26, 05:04 • 23074 просмотра

По их оценкам, путин пытается сбалансировать поддержку отношений с партнерами, включая Иран, одновременно проводя информационно-просветительские работы со странами Персидского залива и позиционируя себя как посредника в ответ на рост военной эскалации на Ближнем Востоке. путин также пытался позиционировать себя как посредника между Ираном и странами Персидского залива после израильско-иранской войны в июне 2025 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране демонстрирует слабость россии как союзника и является сигналом для путина о последствиях диктатуры.

Путина больше волнует цена на нефть, чем помощь союзному Ирану - Сибига02.03.26, 12:53 • 5016 просмотров

Вадим Хлюдзинский

