Путін планує заблокувати росіянам дзвінки з "недружніх країн" для посилення інфоізоляції – ЦПД

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
17:30 • 3214 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 8474 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 8304 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 11844 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 17216 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 17335 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18189 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 23931 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17008 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14616 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 21364 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 15538 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 10536 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 14567 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника15:26 • 9462 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 3076 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 7470 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 14606 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 23931 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 27837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Франція
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 8236 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 10561 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 8632 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 15567 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 28435 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

Путін планує заблокувати росіянам дзвінки з "недружніх країн" для посилення інфоізоляції – ЦПД

Київ • УНН

 • 36 перегляди

путін натякнув на те, що найближчим часом для росіян можуть заблокувати дзвінки із "недружніх країн". Про це повідомляє ЦПД.

Путін планує заблокувати росіянам дзвінки з "недружніх країн" для посилення інфоізоляції – ЦПД

російський диктатор володимир путін заявив про плани заблокувати росіянам телефонні дзвінки з так званих недружніх країн, що є черговим кроком кремля, спрямованим на посилення інформаційної ізоляції громадян, яку системно впроваджують з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України, акцентуючи увагу на справжній меті цієї ініціативи, пише УНН.

Деталі

Путін озвучив свої наміри на засіданні ради з прав людини, пояснюючи ініціативу необхідністю "цифрового захисту громадян" від телефонних та інтернет-шахраїв. Істерія навколо шахрайства останнім часом штучно розганяється російськими медіа.

роскомнагляд пригрозив повною блокадою WhatsApp у росії28.11.25, 19:33 • 4819 переглядiв

Утім, ЦПД наголошує, що справжня причина подібних ініціатив – інформаційна ізоляція росіян. Лише за останні дні під приводом "загроз безпеці" в росії вже були заблоковані WhatsApp, FaceTime, Snapchat та навіть ігрова платформа Roblox. 

Паралельно у рф обмежують доступ до систем обходу блокувань у мережі та масово відключають мобільний інтернет. Кінцева мета кремля, за даними ЦПД, – це створення "суверенного інтернету" з повним контролем держави над усіма джерелами доступної інформації та інструментами комунікації.

"роскомнадзор" заблокував Snapchat в рф: додаток нібито використовували для "тероризму та шахрайства"04.12.25, 18:47 • 4398 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
WhatsApp
Володимир Путін
Україна