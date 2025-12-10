Путін планує заблокувати росіянам дзвінки з "недружніх країн" для посилення інфоізоляції – ЦПД
Київ • УНН
путін натякнув на те, що найближчим часом для росіян можуть заблокувати дзвінки із "недружніх країн". Про це повідомляє ЦПД.
російський диктатор володимир путін заявив про плани заблокувати росіянам телефонні дзвінки з так званих недружніх країн, що є черговим кроком кремля, спрямованим на посилення інформаційної ізоляції громадян, яку системно впроваджують з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України, акцентуючи увагу на справжній меті цієї ініціативи, пише УНН.
Деталі
Путін озвучив свої наміри на засіданні ради з прав людини, пояснюючи ініціативу необхідністю "цифрового захисту громадян" від телефонних та інтернет-шахраїв. Істерія навколо шахрайства останнім часом штучно розганяється російськими медіа.
Утім, ЦПД наголошує, що справжня причина подібних ініціатив – інформаційна ізоляція росіян. Лише за останні дні під приводом "загроз безпеці" в росії вже були заблоковані WhatsApp, FaceTime, Snapchat та навіть ігрова платформа Roblox.
Паралельно у рф обмежують доступ до систем обходу блокувань у мережі та масово відключають мобільний інтернет. Кінцева мета кремля, за даними ЦПД, – це створення "суверенного інтернету" з повним контролем держави над усіма джерелами доступної інформації та інструментами комунікації.
