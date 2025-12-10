путин планирует заблокировать россиянам звонки из "недружественных стран" для усиления инфоизоляции – ЦПД

российский диктатор владимир путин заявил о планах заблокировать россиянам телефонные звонки из так называемых недружественных стран, что является очередным шагом кремля, направленным на усиление информационной изоляции граждан, которую системно внедряют с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины, акцентируя внимание на истинной цели этой инициативы, пишет УНН.

Детали

Путин озвучил свои намерения на заседании совета по правам человека, объясняя инициативу необходимостью "цифровой защиты граждан" от телефонных и интернет-мошенников. Истерия вокруг мошенничества в последнее время искусственно разгоняется российскими медиа.

Впрочем, ЦПД отмечает, что истинная причина подобных инициатив – информационная изоляция россиян. Только за последние дни под предлогом "угроз безопасности" в россии уже были заблокированы WhatsApp, FaceTime, Snapchat и даже игровая платформа Roblox.

Параллельно в рф ограничивают доступ к системам обхода блокировок в сети и массово отключают мобильный интернет. Конечная цель кремля, по данным ЦПД, – это создание "суверенного интернета" с полным контролем государства над всеми источниками доступной информации и инструментами коммуникации.

