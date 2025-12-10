путин планирует заблокировать россиянам звонки из "недружественных стран" для усиления инфоизоляции – ЦПД

$42.180.11
49.090.07
ukenru
18:59 • 28 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 3660 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 9430 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 9158 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 12272 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 17607 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 17466 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 18295 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17047 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14637 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 21646 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 15898 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 10883 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 15052 просмотра
Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника15:26 • 9944 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 3612 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 7990 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 15086 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 28056 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41693 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Коломойский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Великобритания
Израиль
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 8470 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 10905 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 8846 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 15928 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 28555 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Сериал

путин планирует заблокировать россиянам звонки из "недружественных стран" для усиления инфоизоляции – ЦПД

Киев • УНН

 • 208 просмотра

путин намекнул на то, что в ближайшее время для россиян могут заблокировать звонки из "недружественных стран". Об этом сообщает ЦПД.

путин планирует заблокировать россиянам звонки из "недружественных стран" для усиления инфоизоляции – ЦПД

российский диктатор владимир путин заявил о планах заблокировать россиянам телефонные звонки из так называемых недружественных стран, что является очередным шагом кремля, направленным на усиление информационной изоляции граждан, которую системно внедряют с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины, акцентируя внимание на истинной цели этой инициативы, пишет УНН.

Детали

Путин озвучил свои намерения на заседании совета по правам человека, объясняя инициативу необходимостью "цифровой защиты граждан" от телефонных и интернет-мошенников. Истерия вокруг мошенничества в последнее время искусственно разгоняется российскими медиа.

Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp в России28.11.2025, 19:33 • 4819 просмотров

Впрочем, ЦПД отмечает, что истинная причина подобных инициатив – информационная изоляция россиян. Только за последние дни под предлогом "угроз безопасности" в россии уже были заблокированы WhatsApp, FaceTime, Snapchat и даже игровая платформа Roblox. 

Параллельно в рф ограничивают доступ к системам обхода блокировок в сети и массово отключают мобильный интернет. Конечная цель кремля, по данным ЦПД, – это создание "суверенного интернета" с полным контролем государства над всеми источниками доступной информации и инструментами коммуникации.

"Роскомнадзор" заблокировал Snapchat в РФ: приложение якобы использовали для "терроризма и мошенничества"04.12.2025, 18:47 • 4398 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
WhatsApp
Владимир Путин
Украина