Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp в России
Российский Роскомнадзор может заблокировать WhatsApp, если он не будет выполнять требования местного законодательства. Роскомнадзор обвинил WhatsApp в невыполнении российских требований по предотвращению и расследованию преступлений.
Россия может полностью заблокировать мессенджер WhatsApp, если он не будет выполнять требования местного законодательства, сообщают информационные агентства. Угроза усилилась после того, как в августе начали ограничивать отдельные звонки в WhatsApp и Telegram, обвиняя платформы в отказе предоставлять данные правоохранителям по делам о мошенничестве и терроризме. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В пятницу Роскомнадзор вновь обвинил WhatsApp в невыполнении российских требований по предотвращению и расследованию преступлений.
Если мессенджер и в дальнейшем не будет соответствовать требованиям российского законодательства, он будет полностью заблокирован
В ответ WhatsApp обвинил Москву в попытке лишить миллионы россиян доступа к безопасному общению. В то же время российские власти продвигают государственный мессенджер MAX, который критики называют потенциальным инструментом для слежки за пользователями, хотя государственные СМИ отвергают эти утверждения.
