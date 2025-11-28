Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp в России

Россия может полностью заблокировать мессенджер WhatsApp, если он не будет выполнять требования местного законодательства, сообщают информационные агентства. Угроза усилилась после того, как в августе начали ограничивать отдельные звонки в WhatsApp и Telegram, обвиняя платформы в отказе предоставлять данные правоохранителям по делам о мошенничестве и терроризме. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В пятницу Роскомнадзор вновь обвинил WhatsApp в невыполнении российских требований по предотвращению и расследованию преступлений.

Если мессенджер и в дальнейшем не будет соответствовать требованиям российского законодательства, он будет полностью заблокирован – цитирует регулятор информационное агентство "Интерфакс".

В ответ WhatsApp обвинил Москву в попытке лишить миллионы россиян доступа к безопасному общению. В то же время российские власти продвигают государственный мессенджер MAX, который критики называют потенциальным инструментом для слежки за пользователями, хотя государственные СМИ отвергают эти утверждения.

