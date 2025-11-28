$42.190.11
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp в России

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Российский Роскомнадзор может заблокировать WhatsApp, если он не будет выполнять требования местного законодательства. Роскомнадзор обвинил WhatsApp в невыполнении российских требований по предотвращению и расследованию преступлений.

Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp в России

Россия может полностью заблокировать мессенджер WhatsApp, если он не будет выполнять требования местного законодательства, сообщают информационные агентства. Угроза усилилась после того, как в августе начали ограничивать отдельные звонки в WhatsApp и Telegram, обвиняя платформы в отказе предоставлять данные правоохранителям по делам о мошенничестве и терроризме. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В пятницу Роскомнадзор вновь обвинил WhatsApp в невыполнении российских требований по предотвращению и расследованию преступлений. 

кремль официально признал: отключение мобильного интернета в россии – это государственная политика – ЦПД20.11.25, 17:31 • 3811 просмотров

Если мессенджер и в дальнейшем не будет соответствовать требованиям российского законодательства, он будет полностью заблокирован 

– цитирует регулятор информационное агентство "Интерфакс".

В ответ WhatsApp обвинил Москву в попытке лишить миллионы россиян доступа к безопасному общению. В то же время российские власти продвигают государственный мессенджер MAX, который критики называют потенциальным инструментом для слежки за пользователями, хотя государственные СМИ отвергают эти утверждения.

Массовые отключения интернета дошли до москвы: жители жалуются на исчезновение связи - ЦПД28.11.25, 16:37 • 1732 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
WhatsApp
Telegram
Reuters