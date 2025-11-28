$42.190.11
роскомнагляд пригрозив повною блокадою WhatsApp у росії

Київ • УНН

 • 100 перегляди

російський роскомндазор може заблокувати WhatsApp, якщо він не виконуватиме вимоги місцевого законодавства. Роскомнагляд звинуватив WhatsApp у невиконанні російських вимог щодо запобігання та розслідування злочинів.

роскомнагляд пригрозив повною блокадою WhatsApp у росії

росія може повністю заблокувати месенджер WhatsApp, якщо він не виконуватиме вимоги місцевого законодавства, повідомляють інформаційні агентства. Загроза посилилася після того, як у серпні почали обмежувати окремі дзвінки в WhatsApp та Telegram, звинувачуючи платформи у відмові надавати дані правоохоронцям у справах про шахрайство та тероризм. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю роскомнагляд знову звинуватив WhatsApp у невиконанні російських вимог щодо запобігання та розслідування злочинів. 

кремль офіційно визнав: відключення мобільного інтернету в росії – це державна політика – ЦПД20.11.25, 17:31 • 3811 переглядiв

Якщо месенджер і надалі не відповідатиме вимогам російського законодавства, його буде повністю заблоковано 

– цитує регулятор інформаційне агентство "Інтерфакс".

У відповідь WhatsApp звинуватив москву у спробі позбавити мільйони росіян доступу до безпечного зв’язку. Водночас російська влада просуває державний месенджер MAX, який критики називають потенційним інструментом для стеження за користувачами, хоча державні ЗМІ відкидають ці твердження.

Масові відключення інтернету дійшли до москви: мешканці скаржаться на зникнення зв'язку - ЦПД28.11.25, 16:37 • 1528 переглядiв

Степан Гафтко

