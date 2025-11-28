роскомнагляд пригрозив повною блокадою WhatsApp у росії

росія може повністю заблокувати месенджер WhatsApp, якщо він не виконуватиме вимоги місцевого законодавства, повідомляють інформаційні агентства. Загроза посилилася після того, як у серпні почали обмежувати окремі дзвінки в WhatsApp та Telegram, звинувачуючи платформи у відмові надавати дані правоохоронцям у справах про шахрайство та тероризм. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю роскомнагляд знову звинуватив WhatsApp у невиконанні російських вимог щодо запобігання та розслідування злочинів.

Якщо месенджер і надалі не відповідатиме вимогам російського законодавства, його буде повністю заблоковано – цитує регулятор інформаційне агентство "Інтерфакс".

У відповідь WhatsApp звинуватив москву у спробі позбавити мільйони росіян доступу до безпечного зв’язку. Водночас російська влада просуває державний месенджер MAX, який критики називають потенційним інструментом для стеження за користувачами, хоча державні ЗМІ відкидають ці твердження.

