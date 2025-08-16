путін передав Трампу псевдоісторичні "матеріали" про "штучність" української держави - ЦПД

російський диктатор володимир путін передав президенту США Дональду Трампу "історичні матеріали", щоб довести, що Україна - "штучна держава". Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

За словами Коваленка, це нібито підтвердили у британському новинному агентстві Reuters.

Як і повідомляли ми в ЦПД ще вчора, путін передав Трампу карти та історичні документи, які, за його словами, нібито доводять "штучність формування української держави". Це підтверджують Reuters. Лапша пішла на вуха. Не спрацює