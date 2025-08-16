путін передав Трампу псевдоісторичні "матеріали" про "штучність" української держави - ЦПД
Київ • УНН
російський диктатор передав президенту США псевдоісторичні матеріали, що виправдовують вторгнення рф в Україну, заявили в ЦПД.
російський диктатор володимир путін передав президенту США Дональду Трампу "історичні матеріали", щоб довести, що Україна - "штучна держава". Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
За словами Коваленка, це нібито підтвердили у британському новинному агентстві Reuters.
Як і повідомляли ми в ЦПД ще вчора, путін передав Трампу карти та історичні документи, які, за його словами, нібито доводять "штучність формування української держави". Це підтверджують Reuters. Лапша пішла на вуха. Не спрацює
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російський диктатор під час візити в США збирався демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава".
Також Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.