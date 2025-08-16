путін передав Трампу псевдоісторичні "матеріали" про "штучність" української держави - ЦПД

$41.450.06
48.440.21
ukenru
20:15 • 3922 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 5762 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 8130 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 13810 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 87887 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 138229 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80265 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133453 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55296 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80854 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
71%
754мм
Популярнi новини
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58 • 36441 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo15 серпня, 12:08 • 89771 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto15 серпня, 13:34 • 30019 перегляди
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15 серпня, 15:36 • 11866 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці18:39 • 10865 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 138214 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 126244 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133447 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 153619 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 240047 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Аляска
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 2104 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 98917 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 181494 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 128410 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 143690 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
Гривня
B-2 Spirit
The New York Times

путін передав Трампу псевдоісторичні "матеріали" про "штучність" української держави - ЦПД

Київ • УНН

 • 36 перегляди

російський диктатор передав президенту США псевдоісторичні матеріали, що виправдовують вторгнення рф в Україну, заявили в ЦПД.

путін передав Трампу псевдоісторичні "матеріали" про "штучність" української держави - ЦПД

російський диктатор володимир путін передав президенту США Дональду Трампу "історичні матеріали", щоб довести, що Україна - "штучна держава". Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За словами Коваленка, це нібито підтвердили у британському новинному агентстві Reuters.

Як і повідомляли ми в ЦПД ще вчора, путін передав Трампу карти та історичні документи, які, за його словами, нібито доводять "штучність формування української держави". Це підтверджують Reuters. Лапша пішла на вуха. Не спрацює 

- написав начальник Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російський диктатор під час візити в США збирався демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава".

Також Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Telegram
Рада національної безпеки і оборони України
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна