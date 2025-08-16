российский диктатор владимир путин передал президенту США Дональду Трампу "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина - "искусственное государство". Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

По словам Коваленко, это якобы подтвердили в британском новостном агентстве Reuters.

Как и сообщали мы в ЦПД еще вчера, путин передал Трампу карты и исторические документы, которые, по его словам, якобы доказывают "искусственность формирования украинского государства". Это подтверждают Reuters. Лапша пошла на уши. Не сработает