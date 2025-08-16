путин передал Трампу псевдоисторические "материалы" о "искусственности" украинского государства - ЦПД
Киев • УНН
российский диктатор передал президенту США псевдоисторические материалы, оправдывающие вторжение рф в Украину, заявили в ЦПД.
российский диктатор владимир путин передал президенту США Дональду Трампу "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина - "искусственное государство". Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
По словам Коваленко, это якобы подтвердили в британском новостном агентстве Reuters.
Как и сообщали мы в ЦПД еще вчера, путин передал Трампу карты и исторические документы, которые, по его словам, якобы доказывают "искусственность формирования украинского государства". Это подтверждают Reuters. Лапша пошла на уши. Не сработает
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российский диктатор во время визита в США собирался демонстрировать американскому лидеру "исторические материалы", которые должны убедить Трампа, что Украина якобы "искусственное государство".
Также Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.