путін хоче зробити поштовх до розвитку торгівлі між москвою і Пекіном під час поїздки на північний схід Китаю
Київ • УНН
Під час свого візиту путін планує підкреслити зростаючі торговельні зв'язки з Китаєм поблизу російського кордону.
Після того, як президент росії володимир путін та глава Китаю СІ Цзіньпін оголосили про укладення угоди про стратегічне партнерство "нової ери", диктатор у п'ятницю має намір наголосити на зростаючому значенні торгівлі під час поїздки поблизу російського кордону на північному сході Китаю. Про це пише УНН із посланням на Reuters.
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Як пише видання, путін завершує свій дводенний візит до Китаю в Харбіні в провінції Хейлунцзян, яка має давні торговельні та культурні зв'язки з росією. Він відвідає російсько-китайську виставку і форум з міжрегіонального співробітництва.
Reuters зазначає, що путін, зіткнувшись з політичною ізоляцією і західними санкціями через вторгнення в Україну, все частіше звертається до Китаю для підтримки своєї військової економіки.
Як свідчать дані китайської митниці, ізоляція росії від інших держав сприяла зростанню її торгівлі з Китаєм, яка торік зросла на 26,3%. росія обігнала Саудівську Аравію як основне джерело сирої нафти для Китаю, поставки якої зросли більш ніж на 24 %, незважаючи на західні санкції.
У редакційній статті китайської державної газети Global Times, опублікованій у п'ятницю, ідеться про важливість зростаючих торговельних зв'язків для ширших відносин, і наголошується, що Китай був найбільшим торговельним партнером росії протягом 13 років поспіль.
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У четвер китайський лідер Сі Цзіньпін та президент росії володимир путін оголосили про укладення угоди про стратегічне партнерство "нової ери" в заяві, яка складається з 7 000 слів. В документі йдеться про зміцнення зв'язків у галузі енергетики, торгівлі, безпеки та геополітики.