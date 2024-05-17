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путін хоче зробити поштовх до розвитку торгівлі між москвою і Пекіном під час поїздки на північний схід Китаю

путін хоче зробити поштовх до розвитку торгівлі між москвою і Пекіном під час поїздки на північний схід Китаю

Київ • УНН

 • 30460 перегляди

Під час свого візиту путін планує підкреслити зростаючі торговельні зв'язки з Китаєм поблизу російського кордону.

Після того, як президент росії володимир путін та глава Китаю СІ Цзіньпін оголосили про укладення угоди про стратегічне партнерство "нової ери",  диктатор у п'ятницю  має намір наголосити на зростаючому значенні торгівлі під час поїздки поблизу російського кордону на північному сході Китаю. Про це пише УНН із посланням на Reuters. 

Деталі 

Як пише видання, путін завершує свій дводенний візит до Китаю в Харбіні в провінції Хейлунцзян, яка має давні торговельні та культурні зв'язки з росією. Він відвідає російсько-китайську виставку і форум з міжрегіонального співробітництва.

Reuters зазначає, що путін, зіткнувшись з політичною ізоляцією і західними санкціями через вторгнення в Україну, все частіше звертається до Китаю для підтримки своєї військової економіки.

Як свідчать дані китайської митниці, ізоляція росії від інших держав сприяла зростанню її торгівлі з Китаєм, яка торік зросла на 26,3%.  росія обігнала Саудівську Аравію як основне джерело сирої нафти для Китаю, поставки якої зросли більш ніж на 24 %, незважаючи на західні санкції.

У редакційній статті китайської державної газети Global Times, опублікованій у п'ятницю, ідеться про важливість зростаючих торговельних зв'язків для ширших відносин, і наголошується, що Китай був найбільшим торговельним партнером росії протягом 13 років поспіль.

Лідер Китаю вважає, що політичне врегулювання в Україні є "правильним напрямком"16.05.24, 15:00 • 32267 переглядiв

Нагадаємо 

У четвер китайський лідер Сі Цзіньпін та президент росії володимир путін оголосили про укладення угоди про стратегічне партнерство "нової ери" в заяві, яка складається з 7 000 слів.  В документі йдеться про зміцнення зв'язків у галузі енергетики, торгівлі, безпеки та геополітики. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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