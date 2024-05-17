Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая
Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон
В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены
В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно
Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль
ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"
рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки
Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде
Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины
Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая
Во время своего визита путин планирует подчеркнуть растущие торговые связи с Китаем вблизи российской границы.
Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон
Пентагон повторяет, что оружие, предоставленное США Украине, должно использоваться на украинской территории.
В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, медицинское учреждение, магазин и транспортные средства, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно
россия утверждает, что уничтожила и перехватила 102 беспилотника над территорией рф и Крымом, а также шесть беспилотных катеров в Черном море в ночь на 17 мая.
Вражеская армия атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома и автомобиль
В ночь на 17 мая оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками-камикадзе, повредив многоквартирный дом, пятиэтажку и автомобиль, но, к счастью, обошлось без жертв.
ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"
Все 20 вражеских "шахедов" были уничтожены в воздушном пространстве Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей украинскими силами противовоздушной обороны.
рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки
По данным Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1410 человек личного состава, 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 2 самолета, 1 вертолет, 45 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.
Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде
Куцурубская община в Николаевской области была несколько раз обстреляна российскими оккупантами из артиллерии и беспилотником-камикадзе, но обошлось без жертв.
Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины
Генерал-майор Анатолий Баргилевич принял участие в 191-м заседании Военного комитета НАТО, где обсуждались вопросы усиления оборонных планов, готовности к противодействию угрозам и дальнейшей поддержки Украины.
Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов
В Запорожской области оккупанты совершили 438 обстрелов 6 населенных пунктов, в том числе 197 ударов с беспилотников и 241 артиллерийский и ракетный обстрел, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.