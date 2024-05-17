путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая

После того, как президент россии владимир путин и глава Китая СИ Цзиньпин объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве "новой эры", диктатор в пятницу намерен подчеркнуть растущем значении торговли во время поездки вблизи российской границы на северо-востоке Китая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как пишет издание, путин завершает свой двухдневный визит в Китай в Харбине в провинции Хэйлунцзян, которая имеет давние торговые и культурные связи с россией. Он посетит российско-китайскую выставку и форум по межрегиональному сотрудничеству.

Reuters отмечает, что путин, столкнувшись с политической изоляцией и западными санкциями из-за вторжения в Украину, все чаще обращается к Китаю для поддержки своей военной экономики.

Как свидетельствуют данные китайской таможни, изоляция россии от других государств способствовала росту ее торговли с Китаем, которая в прошлом году выросла на 26,3%. россия обогнала Саудовскую Аравию как основной источник сырой нефти для Китая, поставки которой выросли более чем на 24 %, несмотря на западные санкции.

В редакционной статье китайской государственной газеты Global Times, опубликованной в пятницу, говорится о важности растущих торговых связей для более широких отношений, и отмечается, что Китай был крупнейшим торговым партнером россии в течение 13 лет подряд.

Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"

Напомним

В четверг китайский лидер Си Цзиньпин и президент россии владимир путин объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве "новой эры" в заявлении, которое состоит из 7 000 слов. В документе говорится об укреплении связей в области энергетики, торговли, безопасности и геополитики.