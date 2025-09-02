$41.370.05
ukenru
24670 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
49610 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
89778 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
106079 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
59690 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 120912 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 45453 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 81542 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 52707 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107494 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Призначав тюремні вироки полоненим захисникам Маріуполя: судді рф заочно повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Російському судді Костянтину Простову заочно повідомили про нову підозру. Він незаконно засудив ще двох полонених захисників Маріуполя до 18 років ув'язнення.

Призначав тюремні вироки полоненим захисникам Маріуполя: судді рф заочно повідомили про підозру

Російському судді Костянтину Простову, який призначає тюремні вироки полоненим захисникам Маріуполя, заочно повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

Деталі

Правоохоронці задокументували нові злочини судді Південного окружного військового суду рф Костянтина Простова.

Як встановило розслідування, у серпні та листопаді 2024 року він незаконно призначив тюремний строк ще двом полоненим воїнам Національної гвардії України.

Благословив окупантів на захоплення Ізюма: митрополит УПЦ Єлисей отримав заочну підозру30.12.24, 16:26 • 26330 переглядiв

Згідно із сфабрикованим рішенням російського судді військовополонені отримали 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Обидва українських захисники входили до 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії, у складі якої обороняли Маріуполь з перших днів повномасштабної війни.

Це вже другий задокументований факт, коли Простов влаштовує показове "судилище" за надуманими обвинуваченнями проти полонених захисників України.

Дев’ятьом окупантам заочно повідомили про підозру у знущанні над цивільними на Київщині01.07.25, 13:18 • 1280 переглядiв

За це у червні цього року фігурант отримав від слідчих Служби безпеки першу заочну підозру за воєнні злочини. Тоді він призначив аналогічні "терміни" ще двом воїнам-Нацгвардійцям.

Наразі Простов знову порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту.

У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

... заочно повідомили Простову про нову підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949) 

- йдеться у повідомленні.

Оскільки російський воєнний злочинець перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ повідомила про заочну підозру рамзану кадирову01.09.25, 17:11 • 3636 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Маріуполь