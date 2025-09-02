Призначав тюремні вироки полоненим захисникам Маріуполя: судді рф заочно повідомили про підозру

Російському судді Костянтину Простову, який призначає тюремні вироки полоненим захисникам Маріуполя, заочно повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці задокументували нові злочини судді Південного окружного військового суду рф Костянтина Простова.

Як встановило розслідування, у серпні та листопаді 2024 року він незаконно призначив тюремний строк ще двом полоненим воїнам Національної гвардії України.

Згідно із сфабрикованим рішенням російського судді військовополонені отримали 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Обидва українських захисники входили до 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії, у складі якої обороняли Маріуполь з перших днів повномасштабної війни.

Це вже другий задокументований факт, коли Простов влаштовує показове "судилище" за надуманими обвинуваченнями проти полонених захисників України.

За це у червні цього року фігурант отримав від слідчих Служби безпеки першу заочну підозру за воєнні злочини. Тоді він призначив аналогічні "терміни" ще двом воїнам-Нацгвардійцям.

Наразі Простов знову порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту.

У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

... заочно повідомили Простову про нову підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949)