Назначал тюремные приговоры пленным защитникам Мариуполя: судье рф заочно сообщили о подозрении

Российскому судье Константину Простову, который выносит тюремные приговоры пленным защитникам Мариуполя, заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

Правоохранители задокументировали новые преступления судьи Южного окружного военного суда рф Константина Простова.

Как установило расследование, в августе и ноябре 2024 года он незаконно назначил тюремный срок еще двум пленным воинам Национальной гвардии Украины.

Согласно сфабрикованному решению российского судьи военнопленные получили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Оба украинских защитника входили в 12-ю бригаду спецназначения Нацгвардии, в составе которой обороняли Мариуполь с первых дней полномасштабной войны.

Это уже второй задокументированный факт, когда Простов устраивает показательное "судилище" по надуманным обвинениям против пленных защитников Украины.

За это в июне этого года фигурант получил от следователей Службы безопасности первое заочное подозрение за военные преступления. Тогда он назначил аналогичные "сроки" еще двум воинам-Нацгвардейцам.

Сейчас Простов снова нарушил нормы международного права, согласно которым потерпевшие являются комбатантами вооруженного конфликта.

В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях.

... заочно сообщили Простову о новом подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949)