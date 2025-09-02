Назначал тюремные приговоры пленным защитникам Мариуполя: судье рф заочно сообщили о подозрении
Киев • УНН
Российскому судье Константину Простову заочно сообщили о новом подозрении. Он незаконно приговорил еще двух пленных защитников Мариуполя к 18 годам заключения.
Российскому судье Константину Простову, который выносит тюремные приговоры пленным защитникам Мариуполя, заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.
Детали
Правоохранители задокументировали новые преступления судьи Южного окружного военного суда рф Константина Простова.
Как установило расследование, в августе и ноябре 2024 года он незаконно назначил тюремный срок еще двум пленным воинам Национальной гвардии Украины.
Благословил оккупантов на захват Изюма: митрополит УПЦ Елисей получил заочное подозрение30.12.24, 16:26 • 26330 просмотров
Согласно сфабрикованному решению российского судьи военнопленные получили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Оба украинских защитника входили в 12-ю бригаду спецназначения Нацгвардии, в составе которой обороняли Мариуполь с первых дней полномасштабной войны.
Это уже второй задокументированный факт, когда Простов устраивает показательное "судилище" по надуманным обвинениям против пленных защитников Украины.
Девяти оккупантам заочно сообщили о подозрении в издевательстве над гражданскими на Киевщине01.07.25, 13:18 • 1280 просмотров
За это в июне этого года фигурант получил от следователей Службы безопасности первое заочное подозрение за военные преступления. Тогда он назначил аналогичные "сроки" еще двум воинам-Нацгвардейцам.
Сейчас Простов снова нарушил нормы международного права, согласно которым потерпевшие являются комбатантами вооруженного конфликта.
В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях.
... заочно сообщили Простову о новом подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949)
Поскольку российский военный преступник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности.
Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
СБУ сообщила о заочном подозрении рамзану кадырову01.09.25, 17:11 • 3636 просмотров