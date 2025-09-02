$41.370.05
25230 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
50133 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
90635 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
106914 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
60082 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 121502 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 45595 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 81743 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52737 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107514 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Назначал тюремные приговоры пленным защитникам Мариуполя: судье рф заочно сообщили о подозрении

Киев • УНН

 84 просмотра

Российскому судье Константину Простову заочно сообщили о новом подозрении. Он незаконно приговорил еще двух пленных защитников Мариуполя к 18 годам заключения.

Назначал тюремные приговоры пленным защитникам Мариуполя: судье рф заочно сообщили о подозрении

Российскому судье Константину Простову, который выносит тюремные приговоры пленным защитникам Мариуполя, заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

Детали

Правоохранители задокументировали новые преступления судьи Южного окружного военного суда рф Константина Простова.

Как установило расследование, в августе и ноябре 2024 года он незаконно назначил тюремный срок еще двум пленным воинам Национальной гвардии Украины.

Благословил оккупантов на захват Изюма: митрополит УПЦ Елисей получил заочное подозрение30.12.24, 16:26 • 26330 просмотров

Согласно сфабрикованному решению российского судьи военнопленные получили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Оба украинских защитника входили в 12-ю бригаду спецназначения Нацгвардии, в составе которой обороняли Мариуполь с первых дней полномасштабной войны.

Это уже второй задокументированный факт, когда Простов устраивает показательное "судилище" по надуманным обвинениям против пленных защитников Украины.

Девяти оккупантам заочно сообщили о подозрении в издевательстве над гражданскими на Киевщине01.07.25, 13:18 • 1280 просмотров

За это в июне этого года фигурант получил от следователей Службы безопасности первое заочное подозрение за военные преступления. Тогда он назначил аналогичные "сроки" еще двум воинам-Нацгвардейцам.

Сейчас Простов снова нарушил нормы международного права, согласно которым потерпевшие являются комбатантами вооруженного конфликта.

В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях.

... заочно сообщили Простову о новом подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949) 

- говорится в сообщении.

Поскольку российский военный преступник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

СБУ сообщила о заочном подозрении рамзану кадырову01.09.25, 17:11 • 3636 просмотров

Антонина Туманова

