Привласнили 15 млн грн при продажі запчастин до бронетехніки: двом посадовцям приватної компанії повідомлено про підозру

11:00 • 2062 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 4814 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 8184 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 16498 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 15704 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 15517 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 13997 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11656 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29524 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 27283 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 17794 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 14781 перегляди
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto06:12 • 8392 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 6024 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24 • 11427 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 2062 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 3030 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики

Ексклюзив

08:06 • 16498 перегляди
Ексклюзив
08:06 • 16498 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39 • 3708 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo07:16 • 6294 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 14907 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 34785 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 55396 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 88371 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 103560 перегляди
Привласнили 15 млн грн при продажі запчастин до бронетехніки: двом посадовцям приватної компанії повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Двом керівникам приватної компанії повідомлено про підозру у заволодінні понад 15 млн грн державних коштів на закупівлю запчастин для бронетехніки. Вони завищували ціни та імітували конкуренцію під час оборонних закупівель у 2024 році.

Привласнили 15 млн грн при продажі запчастин до бронетехніки: двом посадовцям приватної компанії повідомлено про підозру

Двом керівникам приватної компанії повідомлено про підозру у заволодінні понад 15 млн грн державних коштів на закупівлю запчастин для бронетехніки. За версією слідства, вони завищували ціни та імітували конкуренцію під час оборонних закупівель у 2024 році. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито схему, за якою керівництво приватного товариства незаконно отримувало державні кошти, призначені для забезпечення потреб Збройних Сил України в умовах воєнного стану

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 2024 року директор товариства разом із комерційним директором забезпечили перемогу підконтрольної компанії в оборонних закупівлях. Це відбувалося через маніпулювання ринковими цінами, імітацію конкуренції та систематичне завищення вартості запчастин для військової техніки, зокрема бронеавтомобілів "Kirpi", що активно використовуються на фронті.

Розкрали 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання на Донеччині: викрито організовану групу26.11.25, 14:34 • 2374 перегляди

Встановлено, що директор фірми організовував підготовку документів, комунікацію з військовою частиною і розподіл коштів, а комерційний директор формувала накладні й інші документи із завідомо завищеними цінами. 

Щоб виглядати "найдешевшим" постачальником, керівник товариства розсилав типові запити до пов’язаних компаній, контролюючи, щоб ті подавали комерційні пропозиції з навмисно завищеною вартістю

- додали в Генпрокуратурі.

Згідно з висновками експертизи лише за двома договорами сума незаконно отриманих товариством коштів перевищила понад 15 мільйонів гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено документи та електронні носії, що мають доказове значення.

Обом посадовцям повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та повторно (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.

Обіцяли поставити дрони на 28 млн грн, але вивели кошти за кордон: двом підприємцям повідомленно про підозру 25.11.25, 15:12 • 3833 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України