10:00 • 5388 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 13026 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 25108 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 22730 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 15780 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 27875 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16083 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14143 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 24120 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40931 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Розкрали 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання на Донеччині: викрито організовану групу

Київ • УНН

 • 148 перегляди

САП та НАБУ викрили організовану групу, яка заволоділа 140 млн грн бюджетних коштів, призначених для відновлення тепло- та водопостачання на Донеччині. П'ятьом учасникам, включаючи службовця Донецької ОДА, повідомлено про підозру.

Розкрали 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання на Донеччині: викрито організовану групу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили організовану групу, яка заволоділа 140 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині. Про це повідомляє пресслужбаСАП, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 учасникам організованої групи, очолюваної службовцем Донецької ОДА, які в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами, виділеними на відновлення теплопостачання в містах Селидовому та Українську, а також систем водопостачання і водовідведення у місті Святогірську. Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України

- йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що у квітні – травні 2023 року співучасники визначили перелік об’єктів, щодо яких планувалось освоєння бюджетних коштів, та сформували штучно завищені розрахунки вартості робіт і обладнання. Під впливом організатора злочину службові особи Донецької ОДА погоджували звернення про необхідність фінансування, після чого було організовано імітацію конкурентного середовища та моніторингу цін.

Відповідно до визначених заздалегідь дій 27 червня 2023 року між Департаментом ЖКГ Донецької ОДА та підконтрольним співучасникам приватним підприємством укладено договір на суму понад 200 млн грн щодо постачання та підключення модульних котелень, який одразу не передбачав належної проєктно-кошторисної документації

- додають у САП.

Обіцяли поставити дрони на 28 млн грн, але вивели кошти за кордон: двом підприємцям повідомленно про підозру 25.11.25, 15:12 • 3624 перегляди

У вересні – грудні 2023 року укладено договори на суму майже 100 млн грн щодо водопостачання та водовідведення у м. Святогірську, за якими здійснювались виплати за роботи, що або не виконувались взагалі, або виконувались без проєктної і дозвільної документації та з грубими порушеннями будівельних норм. Фактичне виконання робіт мало імітаційний характер, а збудовані об’єкти не могли бути введені в експлуатацію і використовуватись за призначенням.

Крім того, з’ясувалося, що об’єкти в м. Святогірську є самочинним будівництвом та не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудування, у зв’язку з чим не можуть бути прийняті в експлуатацію, що підтверджено висновками судових будівельно-технічних експертиз.

З метою приховання злочинної діяльності учасники групи ініціювали безпідставне продовження строків договорів, оформлювали фіктивні акти приймання-передачі та в подальшому намагалися передати збудовані об’єкти на баланс комунального підприємства, повідомляючи недостовірні відомості про їх готовність.

Паралельно особи здійснювали контроль за фінансовими потоками та організовували виведення коштів через підконтрольні підприємства з подальшим їх обготівкуванням.

Наразі розмір спричинених обласному бюджету збитків становить понад 140 млн гривень.

Обкрадали громадян під виглядом фінансових сервісів: у Дніпрі викрито шахрайські кол-центри26.11.25, 10:19 • 1834 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область