Разворовали 140 млн грн, выделенных на восстановление тепло- и водоснабжения в Донецкой области: разоблачена организованная группа

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачили организованную группу, которая завладела 140 млн грн бюджетных средств, выделенных на восстановление тепло- и водоснабжения в прифронтовых городах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 участникам организованной группы, возглавляемой служащим Донецкой ОГА, которые в условиях военного положения завладели бюджетными средствами, выделенными на восстановление теплоснабжения в городах Селидово и Украинск, а также систем водоснабжения и водоотведения в городе Святогорске. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в апреле – мае 2023 года соучастники определили перечень объектов, по которым планировалось освоение бюджетных средств, и сформировали искусственно завышенные расчеты стоимости работ и оборудования. Под влиянием организатора преступления должностные лица Донецкой ОГА согласовывали обращения о необходимости финансирования, после чего была организована имитация конкурентной среды и мониторинга цен.

В соответствии с определенными заранее действиями 27 июня 2023 года между Департаментом ЖКХ Донецкой ОГА и подконтрольным соучастникам частным предприятием заключен договор на сумму более 200 млн грн по поставке и подключению модульных котельных, который сразу не предусматривал надлежащей проектно-сметной документации - добавляют в САП.

В сентябре – декабре 2023 года заключены договоры на сумму почти 100 млн грн по водоснабжению и водоотведению в г. Святогорске, по которым осуществлялись выплаты за работы, которые либо не выполнялись вообще, либо выполнялись без проектной и разрешительной документации и с грубыми нарушениями строительных норм. Фактическое выполнение работ носило имитационный характер, а построенные объекты не могли быть введены в эксплуатацию и использоваться по назначению.

Кроме того, выяснилось, что объекты в г. Святогорске являются самовольным строительством и не соответствуют требованиям законодательства в сфере градостроительства, в связи с чем не могут быть приняты в эксплуатацию, что подтверждено выводами судебных строительно-технических экспертиз.

С целью сокрытия преступной деятельности участники группы инициировали безосновательное продление сроков договоров, оформляли фиктивные акты приема-передачи и в дальнейшем пытались передать построенные объекты на баланс коммунального предприятия, сообщая недостоверные сведения об их готовности.

Параллельно лица осуществляли контроль за финансовыми потоками и организовывали вывод средств через подконтрольные предприятия с последующим их обналичиванием.

В настоящее время размер причиненных областному бюджету убытков составляет более 140 млн гривен.

