11:49 • 3234 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 7600 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 15347 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 28098 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 25745 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 17116 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 29780 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
26 ноября, 06:31 • 16648 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14315 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 24279 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Разворовали 140 млн грн, выделенных на восстановление тепло- и водоснабжения в Донецкой области: разоблачена организованная группа

Киев • УНН

 • 836 просмотра

САП и НАБУ разоблачили организованную группу, которая завладела 140 млн грн бюджетных средств, предназначенных для восстановления тепло- и водоснабжения в Донецкой области. Пятерым участникам, включая служащего Донецкой ОГА, сообщено о подозрении.

Разворовали 140 млн грн, выделенных на восстановление тепло- и водоснабжения в Донецкой области: разоблачена организованная группа

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачили организованную группу, которая завладела 140 млн грн бюджетных средств, выделенных на восстановление тепло- и водоснабжения в прифронтовых городах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 участникам организованной группы, возглавляемой служащим Донецкой ОГА, которые в условиях военного положения завладели бюджетными средствами, выделенными на восстановление теплоснабжения в городах Селидово и Украинск, а также систем водоснабжения и водоотведения в городе Святогорске. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины

- говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в апреле – мае 2023 года соучастники определили перечень объектов, по которым планировалось освоение бюджетных средств, и сформировали искусственно завышенные расчеты стоимости работ и оборудования. Под влиянием организатора преступления должностные лица Донецкой ОГА согласовывали обращения о необходимости финансирования, после чего была организована имитация конкурентной среды и мониторинга цен.

В соответствии с определенными заранее действиями 27 июня 2023 года между Департаментом ЖКХ Донецкой ОГА и подконтрольным соучастникам частным предприятием заключен договор на сумму более 200 млн грн по поставке и подключению модульных котельных, который сразу не предусматривал надлежащей проектно-сметной документации

- добавляют в САП.

Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении

В сентябре – декабре 2023 года заключены договоры на сумму почти 100 млн грн по водоснабжению и водоотведению в г. Святогорске, по которым осуществлялись выплаты за работы, которые либо не выполнялись вообще, либо выполнялись без проектной и разрешительной документации и с грубыми нарушениями строительных норм. Фактическое выполнение работ носило имитационный характер, а построенные объекты не могли быть введены в эксплуатацию и использоваться по назначению.

Кроме того, выяснилось, что объекты в г. Святогорске являются самовольным строительством и не соответствуют требованиям законодательства в сфере градостроительства, в связи с чем не могут быть приняты в эксплуатацию, что подтверждено выводами судебных строительно-технических экспертиз.

С целью сокрытия преступной деятельности участники группы инициировали безосновательное продление сроков договоров, оформляли фиктивные акты приема-передачи и в дальнейшем пытались передать построенные объекты на баланс коммунального предприятия, сообщая недостоверные сведения об их готовности.

Параллельно лица осуществляли контроль за финансовыми потоками и организовывали вывод средств через подконтрольные предприятия с последующим их обналичиванием.

В настоящее время размер причиненных областному бюджету убытков составляет более 140 млн гривен.

Обворовывали граждан под видом финансовых сервисов: в Днепре разоблачены мошеннические колл-центры

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область