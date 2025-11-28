Присвоили 15 млн грн при продаже запчастей к бронетехнике: двум должностным лицам частной компании сообщено о подозрении

Двум руководителям частной компании сообщено о подозрении в завладении более 15 млн грн государственных средств на закупку запчастей для бронетехники. По версии следствия, они завышали цены и имитировали конкуренцию во время оборонных закупок в 2024 году. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена схема, по которой руководство частного общества незаконно получало государственные средства, предназначенные для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2024 года директор общества вместе с коммерческим директором обеспечили победу подконтрольной компании в оборонных закупках. Это происходило через манипулирование рыночными ценами, имитацию конкуренции и систематическое завышение стоимости запчастей для военной техники, в частности бронеавтомобилей "Kirpi", активно используемых на фронте.

Разворовали 140 млн грн, выделенных на восстановление тепло- и водоснабжения в Донецкой области: разоблачена организованная группа

Установлено, что директор фирмы организовывал подготовку документов, коммуникацию с воинской частью и распределение средств, а коммерческий директор формировала накладные и другие документы с заведомо завышенными ценами.

Чтобы выглядеть "самым дешевым" поставщиком, руководитель общества рассылал типовые запросы в связанные компании, контролируя, чтобы те подавали коммерческие предложения с намеренно завышенной стоимостью - добавили в Генпрокуратуре.

Согласно выводам экспертизы только по двум договорам сумма незаконно полученных обществом средств превысила более 15 миллионов гривен.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых изъяты документы и электронные носители, имеющие доказательственное значение.

Обоим должностным лицам сообщено о подозрении в организации завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях военного положения и повторно (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении