Присвоили 15 млн грн при продаже запчастей к бронетехнике: двум должностным лицам частной компании сообщено о подозрении

11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИ
06:12
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башнях
07:16
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться
07:24
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы
07:39
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
11:00
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
10:45
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы
07:39
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башнях
07:16
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
24 ноября, 08:11
Присвоили 15 млн грн при продаже запчастей к бронетехнике: двум должностным лицам частной компании сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Двум руководителям частной компании сообщено о подозрении в завладении более 15 млн грн государственных средств на закупку запчастей для бронетехники. Они завышали цены и имитировали конкуренцию во время оборонных закупок в 2024 году.

Присвоили 15 млн грн при продаже запчастей к бронетехнике: двум должностным лицам частной компании сообщено о подозрении

Двум руководителям частной компании сообщено о подозрении в завладении более 15 млн грн государственных средств на закупку запчастей для бронетехники. По версии следствия, они завышали цены и имитировали конкуренцию во время оборонных закупок в 2024 году. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена схема, по которой руководство частного общества незаконно получало государственные средства, предназначенные для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2024 года директор общества вместе с коммерческим директором обеспечили победу подконтрольной компании в оборонных закупках. Это происходило через манипулирование рыночными ценами, имитацию конкуренции и систематическое завышение стоимости запчастей для военной техники, в частности бронеавтомобилей "Kirpi", активно используемых на фронте.

Разворовали 140 млн грн, выделенных на восстановление тепло- и водоснабжения в Донецкой области: разоблачена организованная группа
26.11.25, 14:34

Установлено, что директор фирмы организовывал подготовку документов, коммуникацию с воинской частью и распределение средств, а коммерческий директор формировала накладные и другие документы с заведомо завышенными ценами. 

Чтобы выглядеть "самым дешевым" поставщиком, руководитель общества рассылал типовые запросы в связанные компании, контролируя, чтобы те подавали коммерческие предложения с намеренно завышенной стоимостью

- добавили в Генпрокуратуре.

Согласно выводам экспертизы только по двум договорам сумма незаконно полученных обществом средств превысила более 15 миллионов гривен.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых изъяты документы и электронные носители, имеющие доказательственное значение.

Обоим должностным лицам сообщено о подозрении в организации завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях военного положения и повторно (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

Обещали поставить дроны на 28 млн грн, но вывели средства за границу: двум предпринимателям сообщено о подозрении
25.11.25, 15:12

Ольга Розгон

