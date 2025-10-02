Привласнювали кошти на похованні українських воїнів: у Кривому Розі викрито керівника КП та його спільників
Директор комунального підприємства Криворізької міськради з дев'ятьма спільниками привласнював кошти, виділені на утримання кладовищ та перевезення тіл загиблих військових. Загальна сума збитків місцевому бюджету склала близько 6 млн грн.
Фігурантам інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Директор комунального підприємства Криворізької міськради незаконно привласнював кошти, виділені з місцевого бюджету на утримання кладовищ і перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ. До схеми він залучив начальників відділів виконкому і комунальних підприємств міськради, а також директорів приватних товариств, підприємців та бухгалтера.
Підконтрольні підприємства ставали переможцями тендерів, після чого укладали договори на виконання робіт і надання послуг. Все це "успішно" здійснювалось протягом 2023-2024 років.
Щодо обсягів робіт - до документації ділки вносили неправдиві відомості, зокрема завищували вартість послуг і матеріалів, й, відповідно, перевезень тіл загиблих військових.
Отримані кошти перераховувалися на рахунки товариств, після чого учасники організації розподіляли їх між собою. Загальна сума збитків місцевому бюджету склала близько 6 млн грн.
До суду вже скеровано обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства Криворізької міськради та ще дев’яти учасників створеної ним злочинної організації.
Цьому передувало майже 80 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи обвинувачених:
- вилучено понад 1 млн грн, 68 тис. доларів США;
- 28 тис. євро готівкою;
- мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку;
- автомобілі, документацію та чорнові записи.
