Присваивали средства на похоронах украинских воинов: в Кривом Роге разоблачен руководитель КП и его сообщники
Директор коммунального предприятия Криворожского горсовета с девятью сообщниками присваивал средства, выделенные на содержание кладбищ и перевозку тел погибших военных. Общая сумма ущерба местному бюджету составила около 6 млн грн.
Фигурантам инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупном размере, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Подробности
Директор коммунального предприятия Криворожского горсовета незаконно присваивал средства, выделенные из местного бюджета на содержание кладбищ и перевозку тел погибших военнослужащих ВСУ. К схеме он привлек начальников отделов исполкома и коммунальных предприятий горсовета, а также директоров частных обществ, предпринимателей и бухгалтера.
Подконтрольные предприятия становились победителями тендеров, после чего заключали договоры на выполнение работ и оказание услуг. Все это "успешно" осуществлялось в течение 2023-2024 годов.
Что касается объемов работ - в документацию дельцы вносили ложные сведения, в частности завышали стоимость услуг и материалов, и, соответственно, перевозок тел погибших военных.
Полученные средства перечислялись на счета обществ, после чего участники организации распределяли их между собой. Общая сумма ущерба местному бюджету составила около 6 млн грн.
В суд уже направлен обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия Криворожского горсовета и еще девяти участников созданной им преступной организации.
Этому предшествовало почти 80 санкционированных обысков по местам жительства и работы обвиняемых:
- изъято более 1 млн грн, 68 тыс. долларов США;
- 28 тыс. евро наличными;
- мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику;
- автомобили, документацию и черновые записи.
