09:13 • 3130 просмотра
Присваивали средства на похоронах украинских воинов: в Кривом Роге разоблачен руководитель КП и его сообщники

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Директор коммунального предприятия Криворожского горсовета с девятью сообщниками присваивал средства, выделенные на содержание кладбищ и перевозку тел погибших военных. Общая сумма ущерба местному бюджету составила около 6 млн грн.

Присваивали средства на похоронах украинских воинов: в Кривом Роге разоблачен руководитель КП и его сообщники

Фигурантам инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупном размере, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Подробности

Директор коммунального предприятия Криворожского горсовета незаконно присваивал средства, выделенные из местного бюджета на содержание кладбищ и перевозку тел погибших военнослужащих ВСУ. К схеме он привлек начальников отделов исполкома и коммунальных предприятий горсовета, а также директоров частных обществ, предпринимателей и бухгалтера.

Подконтрольные предприятия становились победителями тендеров, после чего заключали договоры на выполнение работ и оказание услуг. Все это "успешно" осуществлялось в течение 2023-2024 годов.

Что касается объемов работ - в документацию дельцы вносили ложные сведения, в частности завышали стоимость услуг и материалов, и, соответственно, перевозок тел погибших военных.

Полученные средства перечислялись на счета обществ, после чего участники организации распределяли их между собой. Общая сумма ущерба местному бюджету составила около 6 млн грн.

- информирует Офис Генерального прокурора.

В суд уже направлен обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия Криворожского горсовета и еще девяти участников созданной им преступной организации.

Этому предшествовало почти 80 санкционированных обысков по местам жительства и работы обвиняемых:

  • изъято более 1 млн грн, 68 тыс. долларов США;
    • 28 тыс. евро наличными;
      • мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику;
        • автомобили, документацию и черновые записи.

          Напомним

          Бывшего заместителя директора Центрального лесного офиса ГП "Леса Украины" будут судить за незаконное обогащение и подачу ложных сведений в декларациях.

          За получение и вымогательство неправомерной выгоды разоблачен и задержан заместитель председателя тергромады Днепропетровской области.

          Игорь Тележников

