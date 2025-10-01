Заступник голови громади на Дніпропетровщині затриманий за вимагання 9000 доларів за розміщення реклами

Правоохоронці викрили і затримали заступника голови Піщанської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області за одержання та вимагання неправомірної вигоди за погодження розміщення дев’яти рекламних споруд на території громади. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, посадовець вимагав від представників товариства неправомірну вигоду у сумі 9 000 доларів США за погодження розміщення дев’яти рекламних споруд на території громади – повідомили в ОГП.

Передача грошей відбувалася у два етапи: перші $5 000 він отримав 9 вересня у своєму кабінеті, останні $4 000 – 30 вересня. Після цього посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурори повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання великого хабара з вимаганням). Триває визначення запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує 5–10 років позбавлення волі, заборона обіймати посади до 3 років та конфіскація майна.

Наразі слідчі продовжують документувати протиправну діяльність та встановлюють інших осіб, причетних до справи.

