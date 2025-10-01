$41.140.18
Ексклюзив
14:16 • 986 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16321 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15985 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15916 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51185 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 39750 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30687 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48352 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
Заступник голови громади на Дніпропетровщині затриманий за вимагання 9000 доларів за розміщення реклами

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Заступника голови Піщанської ОТГ Дніпропетровської області затримали за вимагання та одержання 9000 доларів США. Він вимагав гроші за погодження розміщення дев'яти рекламних споруд на території громади.

Заступник голови громади на Дніпропетровщині затриманий за вимагання 9000 доларів за розміщення реклами

Правоохоронці викрили і затримали заступника голови Піщанської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області за одержання та вимагання неправомірної вигоди за погодження розміщення дев’яти рекламних споруд на території громади. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, посадовець вимагав від представників товариства неправомірну вигоду у сумі 9 000 доларів США за погодження розміщення дев’яти рекламних споруд на території громади 

– повідомили в ОГП. 

Передача грошей відбувалася у два етапи: перші $5 000 він отримав 9 вересня у своєму кабінеті, останні $4 000 – 30 вересня. Після цього посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Незаконно привласнили мільйони гривень: на Житомирщині і Чернігівщині викрили командирів військових частин01.10.25, 13:28 • 1448 переглядiв

Прокурори повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання великого хабара з вимаганням). Триває визначення запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує 5–10 років позбавлення волі, заборона обіймати посади до 3 років та конфіскація майна.

Наразі слідчі продовжують документувати протиправну діяльність та встановлюють інших осіб, причетних до справи.

На Миколаївщині затримали посадовця військової частини за підозрою у привласненні майна ЗСУ на 24 млн грн01.10.25, 11:44 • 2090 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Бюро економічної безпеки України
Дніпропетровська область