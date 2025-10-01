$41.140.18
На Миколаївщині затримали посадовця військової частини за підозрою у привласненні майна ЗСУ на 24 млн грн

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

На Миколаївщині затримано колишнього начальника служби пально-мастильних матеріалів військової частини. Його підозрюють у привласненні понад 650 тонн пального ЗСУ на суму понад 24 млн грн.

На Миколаївщині затримали посадовця військової частини за підозрою у привласненні майна ЗСУ на 24 млн грн

На Миколаївщині ексначальника служби пально-мастильних матеріалів військової частини затримано за підозрою у привласненні майна ЗСУ на суму понад 24 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону затримано колишнього начальника служби пально-мастильних матеріалів військової частини. Йому повідомлено про підозру у привласненні військового майна та недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 425 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 2020–2025 років підозрюваний отримував пальне для потреб військової частини, проте не доставляв його на склад. Для приховування схеми він вносив недостовірні відомості про рух майна, оформлював документи з порушеннями або взагалі їх не складав.

Привласненим пальним колишній посадовець розпоряджався на власний розсуд, що призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для Збройних Сил України. Державі завдано збитків на суму понад 24 млн грн.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тис. грн.

Тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до злочину. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Миколаївська область
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України