В Николаевской области задержали должностное лицо воинской части по подозрению в присвоении имущества ВСУ на 24 млн грн
Киев • УНН
В Николаевской области задержан бывший начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части. Его подозревают в присвоении более 650 тонн горючего ВСУ на сумму более 24 млн грн.
В Николаевской области экс-начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части задержан по подозрению в присвоении имущества ВСУ на сумму более 24 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона задержан бывший начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части. Ему сообщено о подозрении в присвоении военного имущества и халатном отношении к службе (ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 425 УК Украины)
По данным следствия, в течение 2020–2025 годов подозреваемый получал горючее для нужд воинской части, однако не доставлял его на склад. Для сокрытия схемы он вносил недостоверные сведения о движении имущества, оформлял документы с нарушениями или вообще их не составлял.
Присвоенным горючим бывший чиновник распоряжался по своему усмотрению, что привело к потере более 650 тонн стратегически важного ресурса для Вооруженных Сил Украины. Государству нанесен ущерб на сумму более 24 млн грн.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 450 тыс. грн.
Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
