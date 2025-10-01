Заместитель главы общины на Днепропетровщине задержан за вымогательство 9000 долларов за размещение рекламы

$41.140.18
Эксклюзив
12:21 • 14856 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 15245 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 15226 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 50050 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 39435 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 30431 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48275 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25455 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34769 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63236 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
публикации
Эксклюзивы
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 9214 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 14837 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 13259 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 14355 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 50027 просмотра
Заместитель главы общины на Днепропетровщине задержан за вымогательство 9000 долларов за размещение рекламы

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Заместитель главы Песчанской ОТГ Днепропетровской области задержан за вымогательство и получение 9000 долларов США. Он вымогал деньги за согласование размещения девяти рекламных сооружений на территории общины.

Заместитель главы общины на Днепропетровщине задержан за вымогательство 9000 долларов за размещение рекламы

Правоохранители разоблачили и задержали заместителя председателя Песчанской объединенной территориальной общины Днепропетровской области за получение и вымогательство неправомерной выгоды за согласование размещения девяти рекламных сооружений на территории общины. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, должностное лицо требовало от представителей общества неправомерную выгоду в сумме 9 000 долларов США за согласование размещения девяти рекламных сооружений на территории общины 

– сообщили в ОГП. 

Передача денег происходила в два этапа: первые $5 000 он получил 9 сентября в своем кабинете, последние $4 000 – 30 сентября. После этого должностное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Незаконно присвоили миллионы гривен: на Житомирщине и Черниговщине разоблачили командиров воинских частей01.10.25, 13:28 • 1424 просмотра

Прокуроры сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение крупной взятки с вымогательством). Продолжается определение меры пресечения. За совершенное ему грозит 5–10 лет лишения свободы, запрет занимать должности до 3 лет и конфискация имущества.

Сейчас следователи продолжают документировать противоправную деятельность и устанавливают других лиц, причастных к делу.

В Николаевской области задержали должностное лицо воинской части по подозрению в присвоении имущества ВСУ на 24 млн грн01.10.25, 11:44 • 2076 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Бюро экономической безопасности Украины
Днепропетровская область