Заместитель главы общины на Днепропетровщине задержан за вымогательство 9000 долларов за размещение рекламы

Правоохранители разоблачили и задержали заместителя председателя Песчанской объединенной территориальной общины Днепропетровской области за получение и вымогательство неправомерной выгоды за согласование размещения девяти рекламных сооружений на территории общины. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, должностное лицо требовало от представителей общества неправомерную выгоду в сумме 9 000 долларов США за согласование размещения девяти рекламных сооружений на территории общины – сообщили в ОГП.

Передача денег происходила в два этапа: первые $5 000 он получил 9 сентября в своем кабинете, последние $4 000 – 30 сентября. После этого должностное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуроры сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение крупной взятки с вымогательством). Продолжается определение меры пресечения. За совершенное ему грозит 5–10 лет лишения свободы, запрет занимать должности до 3 лет и конфискация имущества.

Сейчас следователи продолжают документировать противоправную деятельность и устанавливают других лиц, причастных к делу.

