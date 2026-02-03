Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Київ • УНН
Ідея примусової мобілізації 100 тис. іноземців в Україні не має підґрунтя на рівні державної політики та суперечить Конституції. Член Комітету ВР Федір Веніславський заявив, що такі ініціативи не розглядалися.
Питання примусової мобілізації іноземців підняв командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський. Мовляв, в Україні 100 тис. таких чоловіків і це суттєво підсилило б військо. Він каже, що ця ідея "обробляється" у Генеральному штабі і її підтримують багато народних депутатів. Чи розглядають такий варіант у профільному комітеті Верховної Ради в ексклюзивному коментарі розповіли для УНН.
Деталі
Проте заяви про можливу примусову мобілізацію іноземців, які мають посвідку на проживання в Україні, не мають жодного підґрунтя на рівні державної політики та суперечать Конституції України. Про це у коментарі для УНН заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Коментуючи інформацію, що поширюється в публічному просторі щодо можливості примусової мобілізації іноземців, Веніславський наголосив, що такі ініціативи не розглядалися на парламентському рівні.
По-перше, на рівні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки такі ініціативи точно не розглядалися і з точки зору Конституції розглядатися не можуть. Відповідно до Конституції, обов’язок захищати державу є обов’язком громадян України. Іноземці та особи без громадянства такого обов’язку в Україні не несуть
За словами народного депутата, для появи правових підстав для мобілізації іноземців необхідно змінювати базове законодавство.
Для того, щоб з’явилися будь-які правові підстави для мобілізації осіб, які не є громадянами України, необхідно вносити зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак це все одно суперечитиме Конституції України
Він підкреслив, що чинне законодавство передбачає для іноземців лише добровільний формат служби.
Єдиний механізм проходження військової служби іноземцями, який існує сьогодні, - це служба в іноземному військовому легіоні, що здійснюється виключно на добровільній основі шляхом укладення контракту. Жодної примусової мобілізації іноземців в Україні, ще раз підкреслюю, бути не може апріорі, оскільки це не відповідає ні Конституції України, ні чинному законодавству про мобілізацію та військову службу
Додамо, що росія активно використовує іноземців для війни проти України. Так, ГУР повідомляло про ліквідацію громадянина Філіппін Джона Патріка, який воював за рф і загинув під час "м'ясного штурму" на Донецькому напрямку. Його підготовка тривала лише тиждень, після чого його відправили на передову.
Нагадаємо
За грудень минулого року розвідка виявила понад 150 іноземців з 25 країн, завербованих до російської армії, ще близько 200 готуються приєднатися. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня.