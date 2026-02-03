Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн

Питання примусової мобілізації іноземців підняв командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський. Мовляв, в Україні 100 тис. таких чоловіків і це суттєво підсилило б військо. Він каже, що ця ідея "обробляється" у Генеральному штабі і її підтримують багато народних депутатів. Чи розглядають такий варіант у профільному комітеті Верховної Ради в ексклюзивному коментарі розповіли для УНН.

Деталі

Проте заяви про можливу примусову мобілізацію іноземців, які мають посвідку на проживання в Україні, не мають жодного підґрунтя на рівні державної політики та суперечать Конституції України. Про це у коментарі для УНН заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Коментуючи інформацію, що поширюється в публічному просторі щодо можливості примусової мобілізації іноземців, Веніславський наголосив, що такі ініціативи не розглядалися на парламентському рівні.

По-перше, на рівні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки такі ініціативи точно не розглядалися і з точки зору Конституції розглядатися не можуть. Відповідно до Конституції, обов’язок захищати державу є обов’язком громадян України. Іноземці та особи без громадянства такого обов’язку в Україні не несуть - зазначив він.

За словами народного депутата, для появи правових підстав для мобілізації іноземців необхідно змінювати базове законодавство.

Для того, щоб з’явилися будь-які правові підстави для мобілізації осіб, які не є громадянами України, необхідно вносити зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак це все одно суперечитиме Конституції України - пояснив Веніславський.

Він підкреслив, що чинне законодавство передбачає для іноземців лише добровільний формат служби.

Єдиний механізм проходження військової служби іноземцями, який існує сьогодні, - це служба в іноземному військовому легіоні, що здійснюється виключно на добровільній основі шляхом укладення контракту. Жодної примусової мобілізації іноземців в Україні, ще раз підкреслюю, бути не може апріорі, оскільки це не відповідає ні Конституції України, ні чинному законодавству про мобілізацію та військову службу - наголосив депутат.

Додамо, що росія активно використовує іноземців для війни проти України. Так, ГУР повідомляло про ліквідацію громадянина Філіппін Джона Патріка, який воював за рф і загинув під час "м'ясного штурму" на Донецькому напрямку. Його підготовка тривала лише тиждень, після чого його відправили на передову.

Нагадаємо

За грудень минулого року розвідка виявила понад 150 іноземців з 25 країн, завербованих до російської армії, ще близько 200 готуються приєднатися. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня.