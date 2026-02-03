$42.970.16
Ексклюзив
11:48 • 8 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 11787 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 21869 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 22794 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 23897 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 26269 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 32589 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 41680 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28331 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 55389 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Популярнi новини
Електронні листи Епштейна: герцогиня Йоркська називала педофіла "братом" та просила гроші на оренду3 лютого, 01:53 • 4086 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 11403 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення06:15 • 9760 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 38004 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 17912 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 38495 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 55382 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 41480 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 44970 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 114577 перегляди
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 23783 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 24753 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 24199 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 22882 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш'ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 22334 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Ідея примусової мобілізації 100 тис. іноземців в Україні не має підґрунтя на рівні державної політики та суперечить Конституції. Член Комітету ВР Федір Веніславський заявив, що такі ініціативи не розглядалися.

Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн

Питання примусової мобілізації іноземців підняв командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський. Мовляв, в Україні 100 тис. таких чоловіків і це суттєво підсилило б військо. Він каже, що ця ідея "обробляється" у Генеральному штабі і її підтримують багато народних депутатів. Чи розглядають такий варіант у профільному комітеті Верховної Ради в ексклюзивному коментарі розповіли для УНН.

Деталі

Проте заяви про можливу примусову мобілізацію іноземців, які мають посвідку на проживання в Україні, не мають жодного підґрунтя на рівні державної політики та суперечать Конституції України. Про це у коментарі для УНН заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Коментуючи інформацію, що поширюється в публічному просторі щодо можливості примусової мобілізації іноземців, Веніславський наголосив, що такі ініціативи не розглядалися на парламентському рівні.

По-перше, на рівні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки такі ініціативи точно не розглядалися і з точки зору Конституції розглядатися не можуть. Відповідно до Конституції, обов’язок захищати державу є обов’язком громадян України. Іноземці та особи без громадянства такого обов’язку в Україні не несуть

 - зазначив він.

За словами народного депутата, для появи правових підстав для мобілізації іноземців необхідно змінювати базове законодавство.

Для того, щоб з’явилися будь-які правові підстави для мобілізації осіб, які не є громадянами України, необхідно вносити зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак це все одно суперечитиме Конституції України

- пояснив Веніславський.

Він підкреслив, що чинне законодавство передбачає для іноземців лише добровільний формат служби.

Єдиний механізм проходження військової служби іноземцями, який існує сьогодні, - це служба в іноземному військовому легіоні, що здійснюється виключно на добровільній основі шляхом укладення контракту. Жодної примусової мобілізації іноземців в Україні, ще раз підкреслюю, бути не може апріорі, оскільки це не відповідає ні Конституції України, ні чинному законодавству про мобілізацію та військову службу

- наголосив депутат.

Додамо, що росія активно використовує іноземців для війни проти України. Так, ГУР повідомляло про ліквідацію громадянина Філіппін Джона Патріка, який воював за рф і загинув під час "м'ясного штурму" на Донецькому напрямку. Його підготовка тривала лише тиждень, після чого його відправили на передову.

Нагадаємо

За грудень минулого року розвідка виявила понад 150 іноземців з 25 країн, завербованих до російської армії, ще близько 200 готуються приєднатися. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня.

Андрій Тимощенков

Мобілізація
Війна в Україні
Федір Веніславський
Генеральний штаб Збройних сил України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна