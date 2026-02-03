$42.970.16
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Идея принудительной мобилизации 100 тыс. иностранцев в Украине не имеет оснований на уровне государственной политики и противоречит Конституции. Член Комитета ВР Федор Вениславский заявил, что такие инициативы не рассматривались.

Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран

Вопрос принудительной мобилизации иностранцев поднял командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский. Мол, в Украине 100 тыс. таких мужчин, и это существенно усилило бы армию. Он говорит, что эта идея "обрабатывается" в Генеральном штабе и ее поддерживают многие народные депутаты. Рассматривают ли такой вариант в профильном комитете Верховной Рады, в эксклюзивном комментарии рассказали для УНН.

Подробности

Однако заявления о возможной принудительной мобилизации иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, не имеют никакого основания на уровне государственной политики и противоречат Конституции Украины. Об этом в комментарии для УНН заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Комментируя информацию, распространяющуюся в публичном пространстве относительно возможности принудительной мобилизации иностранцев, Вениславский подчеркнул, что такие инициативы не рассматривались на парламентском уровне.

Во-первых, на уровне Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки такие инициативы точно не рассматривались и с точки зрения Конституции рассматриваться не могут. Согласно Конституции, обязанность защищать государство является обязанностью граждан Украины. Иностранцы и лица без гражданства такой обязанности в Украине не несут

 - отметил он.

По словам народного депутата, для появления правовых оснований для мобилизации иностранцев необходимо менять базовое законодательство.

Для того, чтобы появились какие-либо правовые основания для мобилизации лиц, не являющихся гражданами Украины, необходимо вносить изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако это все равно будет противоречить Конституции Украины

- пояснил Вениславский.

Он подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает для иностранцев только добровольный формат службы.

Единственный механизм прохождения военной службы иностранцами, который существует сегодня, - это служба в иностранном военном легионе, осуществляемая исключительно на добровольной основе путем заключения контракта. Никакой принудительной мобилизации иностранцев в Украине, еще раз подчеркиваю, быть не может априори, поскольку это не соответствует ни Конституции Украины, ни действующему законодательству о мобилизации и военной службе

- подчеркнул депутат.

Добавим, что россия активно использует иностранцев для войны против Украины. Так, ГУР сообщало о ликвидации гражданина Филиппин Джона Патрика, который воевал за РФ и погиб во время "мясного штурма" на Донецком направлении. Его подготовка длилась всего неделю, после чего его отправили на передовую.

Напомним

За декабрь прошлого года разведка выявила более 150 иностранцев из 25 стран, завербованных в российскую армию, еще около 200 готовятся присоединиться. Основными источниками комплектования являются государства постсоветского пространства и страны Глобального Юга.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Федор Вениславский
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Украина