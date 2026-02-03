Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран

Вопрос принудительной мобилизации иностранцев поднял командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский. Мол, в Украине 100 тыс. таких мужчин, и это существенно усилило бы армию. Он говорит, что эта идея "обрабатывается" в Генеральном штабе и ее поддерживают многие народные депутаты. Рассматривают ли такой вариант в профильном комитете Верховной Рады, в эксклюзивном комментарии рассказали для УНН.

Однако заявления о возможной принудительной мобилизации иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, не имеют никакого основания на уровне государственной политики и противоречат Конституции Украины. Об этом в комментарии для УНН заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Комментируя информацию, распространяющуюся в публичном пространстве относительно возможности принудительной мобилизации иностранцев, Вениславский подчеркнул, что такие инициативы не рассматривались на парламентском уровне.

Во-первых, на уровне Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки такие инициативы точно не рассматривались и с точки зрения Конституции рассматриваться не могут. Согласно Конституции, обязанность защищать государство является обязанностью граждан Украины. Иностранцы и лица без гражданства такой обязанности в Украине не несут

По словам народного депутата, для появления правовых оснований для мобилизации иностранцев необходимо менять базовое законодательство.

Для того, чтобы появились какие-либо правовые основания для мобилизации лиц, не являющихся гражданами Украины, необходимо вносить изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако это все равно будет противоречить Конституции Украины

Он подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает для иностранцев только добровольный формат службы.

Единственный механизм прохождения военной службы иностранцами, который существует сегодня, - это служба в иностранном военном легионе, осуществляемая исключительно на добровольной основе путем заключения контракта. Никакой принудительной мобилизации иностранцев в Украине, еще раз подчеркиваю, быть не может априори, поскольку это не соответствует ни Конституции Украины, ни действующему законодательству о мобилизации и военной службе