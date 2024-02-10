Прикордонники спіймали одесита на незаконному перевезенні людей через кордон у багажнику автомобіля
Київ • УНН
Прикордонний патруль в Одеській області зупинив автомобіль, водій якого намагався переправити через кордон двох чоловіків за 400 та 300 доларів США відповідно, а один пасажир ховався в багажнику.
Одесит намагався незаконно переправити двох чоловіків за кордон, одного з яких заховав у багажнику автівки. Відомо що за цю послугу водій взяв з пасажирів $400 та $300 відповідно. Про випадок повідомили у пресслужбі прикордонників, передає УНН.
Прикордонний наряд на Одещині зупинив автівку, в якій прямували водій та два пасажири. Один з чоловіків чомусь зайняв місце в багажнику. Згодом зʼясувалися наміри усіх: "подорожуючі" мали на меті за $400 та $300 перетнути кордон, кермувальник авта – допомогти їм в цьому і, авжеж, отримати за це гроші.
Деталі
У Держприкордонслужбі зазначили, що на порушників кордону правоохоронці склали матеріали про адмінвідповідальність. А водію-переправнику за скоєне загрожує кримінальна відповідальність.
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