Угорські фермери почали протетст на кордоні з Україною: що вимагають

Сьогодні біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною розпочався протест угорських фермерів. Як відзначає видання Világgazdaság, аграрії наголошують, що не будуть пропускати українську продукцію, передає УНН.

За даними ЗМІ, група фермерів наголошує, що продукти, що надходять з-за меж Європейського Союзу, також повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких повинні дотримуватися фермери ЄС, і Брюссель повинен нарешті захистити інтереси своїх власних фермерів, а не намагатися знищити європейське село своїми заходами.

"Боротьба з Україною нерівна, оскільки вони не зобов'язані виконувати жодні правила ЄС. Але ми не беремо участі в такій боротьбі", - зазначив Балаж Дьорфі, президент Національної палати аграрної економіки (NAK).

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