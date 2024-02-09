Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Сегодня возле пункта пропуска "Захонь" на границе с Украиной начался протест венгерских фермеров. Как отмечает издание Világgazdaság, аграрии отмечают, что не будут пропускать украинскую продукцию, передает УНН.

По данным СМИ, группа фермеров подчеркивает, что продукты, поступающие из-за пределов Европейского Союза, также должны подчиняться тем же правилам, которых должны придерживаться фермеры ЕС, и Брюссель должен наконец защитить интересы своих собственных фермеров, а не пытаться уничтожить европейское село своими мерами.

"Борьба с Украиной неравная, поскольку они не обязаны выполнять никакие правила ЕС. Но мы не участвуем в такой борьбе", - отметил Балаж Дёрфи, президент Национальной палаты аграрной экономики (NAK).

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