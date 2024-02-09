Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  52580 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  80332 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  87958 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  153927 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  191566 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  178475 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  173019 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  198193 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  197810 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206569 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 18:27  •  13295 просмотра

Read in English

Венгерские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, заблокировав ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, требуя, чтобы правила ЕС распространялись и на импорт из стран, не входящих в ЕС.

Сегодня возле пункта пропуска "Захонь" на границе с Украиной начался протест венгерских фермеров. Как отмечает издание Világgazdaság, аграрии отмечают, что не будут пропускать украинскую продукцию, передает УНН.

По данным СМИ, группа фермеров подчеркивает, что продукты, поступающие из-за пределов Европейского Союза, также должны подчиняться тем же правилам, которых должны придерживаться фермеры ЕС, и Брюссель должен наконец защитить интересы своих собственных фермеров, а не пытаться уничтожить европейское село своими мерами.

"Борьба с Украиной неравная, поскольку они не обязаны выполнять никакие правила ЕС. Но мы не участвуем в такой борьбе", - отметил Балаж Дёрфи, президент Национальной палаты аграрной экономики (NAK).

Польские фермеры возобновили блокаду на трех пунктах пропуска: пограничники предупреждают о задержках движения09 февраль 2024, 10:50 • 19459 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитикаАгроновости
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
ukrainaУкраина
Угорські фермери почали протетст на кордоні з Україною: що вимагають
Hungarian farmers start protest on the border with Ukraine: what they demand
Новости по теме

Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Венгерские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, заблокировав ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, требуя, чтобы правила ЕС распространялись и на импорт из стран, не входящих в ЕС.

Экономика •   •  13295 просмотра
Венгерские фермеры начали протетст на границе с Украиной: что требуют

Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины немецкому генеральному инспектору во время встречи, в ходе которой они обсудили сотрудничество, ситуацию на фронте и потребности украинских военных.

Война •   •  12955 просмотра
Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами

Отныне альпинисты на Эвересте будут обязаны нести собственные фекалии обратно в базовый лагерь и предъявлять пакеты для проверки, чтобы доказать, что на горе ничего не было оставлено.

УНН Lite •   •  10418 просмотра
Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами

Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.

Новости Мира •   •  13391 просмотра
Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ

Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.

Война •   •  14309 просмотра
Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ

Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.

Новости Бизнеса •   •  9034 просмотра
Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе

США и Филиппины провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море в рамках ежегодных военных учений, причем американский генерал заявил, что это не влияет на внимание Америки к конфликтам рф-Украина, ХАМАС-Израиль и событиям на Ближнем Востоке.

Война •   •  13778 просмотра
Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе

Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Украинский солдат Юрий Галкин, который недавно вернулся из российского плена, погиб после того, как его сбила машина, когда он переходил дорогу, сообщает его дочь в Instagram.

Общество •   •  14478 просмотра
Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов сообщила, что бывший руководитель Департамента военно-технической политики Минобороны прошел первую проверку на полиграфе в соответствии с методикой.

Политика •   •  52586 просмотра
Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев

Польский Сейм проголосовал за продление временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года, что позволит около 950 000 украинцев, приехавших в Польшу из-за войны, сохранить доступ к рынку труда, бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам.

Общество •   •  13966 просмотра
Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев