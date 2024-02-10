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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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Пограничники поймали одессита на незаконной перевозке людей через границу в багажнике автомобиля

Пограничный патруль в Одесской области остановил автомобиль, водитель которого пытался переправить через границу двух мужчин за 400 и 300 долларов США соответственно, а один пассажир прятался в багажнике.

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В Одессе 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья в результате атаки беспилотника.

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Председатель Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне атакуют регион с помощью беспилотников.

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Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки дальнобойных ракет и ПВО

В Одессе прогремел взрыв - СМИ

В Одессе слышали взрыв после того, как военно-воздушные силы заметили вражеские беспилотники, двигавшиеся со стороны Черного моря.

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В Одессе прогремел взрыв - СМИ