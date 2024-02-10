Пограничники поймали одессита на незаконной перевозке людей через границу в багажнике автомобиля

Одессит пытался незаконно переправить двух мужчин за границу, одного из которых спрятал в багажнике автомобиля. Известно, что за эту услугу водитель взял с пассажиров $400 и $300 соответственно. О случае сообщили в пресс-службе пограничников, передает УНН.

Пограничный наряд в Одесской области остановил машину, в которой следовали водитель и два пассажира. Один из мужчин почему-то занял место в багажнике. Впоследствии выяснились намерения всех: "путешественники" имели целью за $400 и $300 пересечь границу, водитель автомобиля - помочь им в этом и, конечно, получить за это деньги. - рассказали в ГПСУ.

Детали

В Госпогранслужбе отметили, что на нарушителей границы правоохранители составили материалы об админответственности. А водителю-переправщику за содеянное грозит уголовная ответственность.

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Напомним,

В конце прошлого места 22-летний украинец из Кривого Рога был задержан пограничниками при попытке незаконного перехода из Украины в Румынию через Карпаты. Он спрятал свой паспорт в контейнер из-под еды, чтобы в случае задержания изображать из себя заблудившегося туриста.