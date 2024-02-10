Пограничники поймали одессита на незаконной перевозке людей через границу в багажнике автомобиля
Пограничный патруль в Одесской области остановил автомобиль, водитель которого пытался переправить через границу двух мужчин за 400 и 300 долларов США соответственно, а один пассажир прятался в багажнике.
За день российские военные обстреляли 13 громад Сумской области: есть погибшие и раненые
Российские военные обстреляли 13 населенных пунктов в Сумской области за один день, в результате чего 3 человека погибли и 4 получили ранения.
В Одессе 44-летний получил осколочное ранение во время дроновой атаки
В Одессе 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья в результате атаки беспилотника.
Обнародованы указы о новом составе Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО, и назначение Баргилевича начальником Генштаба ВСУ
Президент Украины уволил начальника Генерального штаба и назначил нового Верховного Главнокомандующего и членов Совета национальной безопасности и обороны.
В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре
Беспилотники "шахед" нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая кафе в Харькове и Большом Бурлуке, повредив здания, но не вызвав никаких жертв.
Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": что это значит
Верховная Рада выступила с инициативой выдачи "удостоверений защитника" военнообязанным гражданам Украины с целью внедрения системы "умной мобилизации".
В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла
Председатель Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне атакуют регион с помощью беспилотников.
В Херсоне мощные взрывы, жителей призвали укрыться в укрытиях
О взрывах в Херсоне сообщил председатель МГА, призвав людей быть осторожными и находиться в укрытиях.
Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки дальнобойных ракет и ПВО
Президент Зеленский обсудил потребность в вооружении большой дальности и системах противовоздушной обороны, таких как Patriot, во время встречи с американскими конгрессменами в Киеве в пятницу.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе слышали взрыв после того, как военно-воздушные силы заметили вражеские беспилотники, двигавшиеся со стороны Черного моря.