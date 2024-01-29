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"Запіканка з паспортом": українець заховав документи у боксі з їжею, аби приховати намір перетнути кордон

"Запіканка з паспортом": українець заховав документи у боксі з їжею, аби приховати намір перетнути кордон

Київ • УНН

 • 32089 перегляди

22-річний українець з Кривого Рогу був затриманий прикордонниками під час спроби незаконного переходу з України до Румунії через Карпати. Він сховав свій паспорт у контейнер з-під їжі, щоб у разі затримання вдавати із себе заблукалого туриста.

На Закарпатті чоловік, яких хотів незаконно потрапити у Румунію, заховав закордонний паспорт у боксі з їжею та прикинувся заблукалим туристом. Однак, його план розкрили бійці прикордонного загону. На нього склали адмінпротокол. Про порушника розповіли у пресслужбі західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає УНН.

Надивившись у мережі інтернет відео-інструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію Карпатським високогір’ям та вирушив у подорож. Українець мав з собою внутрішній паспорт, а щоб при зустрічі із прикордонниками приховати справжню мету прибуття на Закарпаття, паспорт громадянина України для виїзду за кордон вирішив сховати у боксі з їжею.

– розповіли прикордонники.

Деталі

Документ, запакований у поліетилен прикордонники виявили під час огляду речей молодика.

Зазначається, що кінцевою метою закордонної мандрівки українця мала стати Німеччина.

Для цього він самостійно проклав маршрут свого руху гірською ділянкою через інтернет.

Однак його планам стали на заваді прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону. Вони затримали 22-річного жителя Кривого Рогу за незаконний "туризм", та склали на нього протокол про адмінправопорушення. Йому закидають ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Кримінал та НП
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