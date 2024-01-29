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"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу

"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 15:48  •  13662 просмотра

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22-летний украинец из Кривого Рога был задержан пограничниками при попытке незаконного перехода из Украины в Румынию через Карпаты. Он спрятал свой паспорт в контейнер из-под еды, чтобы в случае задержания изображать из себя заблудившегося туриста.

На Закарпатье мужчина, которых хотел незаконно попасть в Румынию, спрятал загранпаспорт в боксе с едой и притворился заблудившимся туристом. Однако, его план раскрыли бойцы пограничного отряда. На него составили админпротокол. О нарушителе рассказали в пресс-службе западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает УНН.

Насмотревшись в сети интернет видео-инструктажей по горному туризму, молодой человек самостоятельно составил себе маршрут движения из Украины в Румынию Карпатским высокогорьем и отправился в путешествие. Украинец имел с собой внутренний паспорт, а чтобы при встрече с пограничниками скрыть истинную цель прибытия в Закарпатье, паспорт гражданина Украины для выезда за границу решил спрятать в боксе с едой.

- рассказали пограничники.

Детали

Документ, упакованный в полиэтилен пограничники обнаружили при осмотре вещей молодого человека.

Отмечается, что конечной целью зарубежного путешествия украинца должна была стать Германия.

Для этого он самостоятельно проложил маршрут своего движения по горному участку через интернет.

Однако его планам помешали пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Они задержали 22-летнего жителя Кривого Рога за незаконный "туризм", и составили на него протокол об админправонарушении. Ему вменяют ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" дело направлено в суд.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
"Запіканка з паспортом": українець заховав документи у боксі з їжею, аби приховати намір перетнути кордон
"Casserole with a passport": Ukrainian hid documents in a box of food to hide his intention to cross the border
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22-летний украинец из Кривого Рога был задержан пограничниками при попытке незаконного перехода из Украины в Румынию через Карпаты. Он спрятал свой паспорт в контейнер из-под еды, чтобы в случае задержания изображать из себя заблудившегося туриста.

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