Прикордонники попередили про тимчасове сповільнення руху на кордоні з Польщею через технічні роботи

$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 5172 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 9886 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 22503 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 38830 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 40182 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 66200 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 38918 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 28831 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25726 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 23168 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
95%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО18 грудня, 02:05 • 20166 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 20722 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації18 грудня, 03:27 • 23395 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника04:23 • 19613 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto05:25 • 15915 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 32192 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 30544 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 27174 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 66200 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 49589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Ілон Маск
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Одеська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 13932 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 14031 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 21544 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 27558 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 62051 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Дія (сервіс)
SpaceX Starship

Прикордонники попередили про тимчасове сповільнення руху на кордоні з Польщею через технічні роботи

Київ • УНН

 • 22 перегляди

ДПСУ повідомляє про можливе уповільнення руху в усіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Це пов'язано з проведенням сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща, що триватимуть до 15:00 за київським часом.

Прикордонники попередили про тимчасове сповільнення руху на кордоні з Польщею через технічні роботи

У всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею сьогодні можливе тимчасове сповільнення руху через технічні роботи. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.

За повідомленням польської сторони, у зв’язку з проведенням сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща, можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України в усіх пунктах пропуску, що межують із Львівщиною та Волинню

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завершення технічних робіт заплановано орієнтовно до 15:00 за київським часом.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області збільшується, українці їдуть за кордон. Найбільше навантаження спостерігається у "Шегинях" та "Краківці", найменше – у "Смільниці" та "Нижанковичах".

Ольга Розгон

СуспільствоНовини Світу
Державний кордон України
Львівська область
Волинська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Польща