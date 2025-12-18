Прикордонники попередили про тимчасове сповільнення руху на кордоні з Польщею через технічні роботи

У всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею сьогодні можливе тимчасове сповільнення руху через технічні роботи. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.

За повідомленням польської сторони, у зв’язку з проведенням сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща, можливе уповільнення оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з території України в усіх пунктах пропуску, що межують із Львівщиною та Волинню - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завершення технічних робіт заплановано орієнтовно до 15:00 за київським часом.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області збільшується, українці їдуть за кордон. Найбільше навантаження спостерігається у "Шегинях" та "Краківці", найменше – у "Смільниці" та "Нижанковичах".