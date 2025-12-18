Пограничники предупредили о временном замедлении движения на границе с Польшей из-за технических работ

Во всех пунктах пропуска на границе с Польшей сегодня возможно временное замедление движения из-за технических работ. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.

По сообщению польской стороны, в связи с проведением сервисных работ в базе данных таможенной службы Республики Польша, возможно замедление оформления транспортных средств как на въезд, так и на выезд с территории Украины во всех пунктах пропуска, граничащих со Львовской и Волынской областями - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершение технических работ запланировано ориентировочно до 15:00 по киевскому времени.

Напомним

Как ранее писал УНН, перед праздниками пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области увеличивается, украинцы едут за границу. Наибольшая нагрузка наблюдается в "Шегинях" и "Краковце", наименьшая – в "Смильнице" и "Нижанковичах".