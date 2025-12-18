Пограничники предупредили о временном замедлении движения на границе с Польшей из-за технических работ

$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 5332 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 10114 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 22657 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 39005 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 40294 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 66360 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 38976 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 28848 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25740 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23176 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
95%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 20259 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 20802 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 23476 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 19693 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto05:25 • 15993 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 32305 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 30654 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 27277 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 66381 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 49708 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 13972 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 14080 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 21596 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 27606 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 62092 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
SpaceX Starship

Пограничники предупредили о временном замедлении движения на границе с Польшей из-за технических работ

Киев • УНН

 • 172 просмотра

ГПСУ сообщает о возможном замедлении движения во всех пунктах пропуска на границе с Польшей. Это связано с проведением сервисных работ в базе данных таможенной службы Республики Польша, которые продлятся до 15:00 по киевскому времени.

Пограничники предупредили о временном замедлении движения на границе с Польшей из-за технических работ

Во всех пунктах пропуска на границе с Польшей сегодня возможно временное замедление движения из-за технических работ. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.

По сообщению польской стороны, в связи с проведением сервисных работ в базе данных таможенной службы Республики Польша, возможно замедление оформления транспортных средств как на въезд, так и на выезд с территории Украины во всех пунктах пропуска, граничащих со Львовской и Волынской областями

- говорится в сообщении.

Отмечается, что завершение технических работ запланировано ориентировочно до 15:00 по киевскому времени.

Напомним

Как ранее писал УНН, перед праздниками пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области увеличивается, украинцы едут за границу. Наибольшая нагрузка наблюдается в "Шегинях" и "Краковце", наименьшая – в "Смильнице" и "Нижанковичах".

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
Государственная граница Украины
Львовская область
Волынская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Польша