7 лютого, 20:45 • 7772 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 13157 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 18027 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 23497 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 21451 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 24402 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 35869 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47710 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42960 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32252 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Прикордонники ефектно знищили 8 автівок та засоби зв'язку ворога

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Оператори ударних дронів бригади "Гарт" на Південно-Слобожанському напрямку знищили вісім автівок та засоби зв'язку противника. Також уражено живу силу ворога.

Прикордонники ефектно знищили 8 автівок та засоби зв'язку ворога

На Південно-Слобожанському напрямку оператори ударних дронів прикордонної бригади "Гарт" завдали низки уражень по ворожих цілях. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та оприлюднює відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті операції знищено вісім автівок, які противник використовував для підвезення боєкомплекту та особового складу, також уразили засоби зв’язку та живу силу ворога.

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківщини

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Сили оборони взяли на Запорізькому напрямку в полон групу російських окупантів, які хотіли відзняти фейкове відео про нібито "просування" на цій ділянці фронту.

Біля Покровська українські дрони допомогли захисникам уникнути полону: у ДШВ показали відео02.02.26, 11:53 • 4942 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Державний кордон України
Харківська область
Державна прикордонна служба України