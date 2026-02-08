Прикордонники ефектно знищили 8 автівок та засоби зв'язку ворога
Київ • УНН
Оператори ударних дронів бригади "Гарт" на Південно-Слобожанському напрямку знищили вісім автівок та засоби зв'язку противника. Також уражено живу силу ворога.
На Південно-Слобожанському напрямку оператори ударних дронів прикордонної бригади "Гарт" завдали низки уражень по ворожих цілях. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України та оприлюднює відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в результаті операції знищено вісім автівок, які противник використовував для підвезення боєкомплекту та особового складу, також уразили засоби зв’язку та живу силу ворога.
Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківщини
Нагадаємо
Сили оборони взяли на Запорізькому напрямку в полон групу російських окупантів, які хотіли відзняти фейкове відео про нібито "просування" на цій ділянці фронту.
