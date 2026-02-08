Пограничники эффектно уничтожили 8 автомобилей и средства связи врага

$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 7772 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 13159 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 18028 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 23499 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 21451 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 24402 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 35869 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47710 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42961 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32252 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Ограничения света 8 февраля: Укрэнерго вводит графики на все сутки7 февраля, 18:19 • 8642 просмотра
Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр7 февраля, 18:50 • 4466 просмотра
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году7 февраля, 21:21 • 6046 просмотра
Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорилисьPhoto7 февраля, 21:42 • 4532 просмотра
В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских силVideo22:34 • 4072 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 28199 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 49433 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 44107 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 45871 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 59351 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 15882 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 30218 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 32452 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 41394 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 44512 просмотра
Пограничники эффектно уничтожили 8 автомобилей и средства связи врага

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Операторы ударных дронов бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении уничтожили восемь автомобилей и средства связи противника. Также поражена живая сила врага.

Пограничники эффектно уничтожили 8 автомобилей и средства связи врага

На Южно-Слобожанском направлении операторы ударных дронов пограничной бригады "Гарт" нанесли ряд поражений по вражеским целям. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и обнародует соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате операции уничтожено восемь автомобилей, которые противник использовал для подвоза боекомплекта и личного состава, также поразили средства связи и живую силу врага.

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

Силы обороны взяли на Запорожском направлении в плен группу российских оккупантов, которые хотели снять фейковое видео о якобы "продвижении" на этом участке фронта.

