Пограничники эффектно уничтожили 8 автомобилей и средства связи врага
Киев • УНН
Операторы ударных дронов бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении уничтожили восемь автомобилей и средства связи противника. Также поражена живая сила врага.
На Южно-Слобожанском направлении операторы ударных дронов пограничной бригады "Гарт" нанесли ряд поражений по вражеским целям. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и обнародует соответствующее видео, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в результате операции уничтожено восемь автомобилей, которые противник использовал для подвоза боекомплекта и личного состава, также поразили средства связи и живую силу врага.
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины
Напомним
Силы обороны взяли на Запорожском направлении в плен группу российских оккупантов, которые хотели снять фейковое видео о якобы "продвижении" на этом участке фронта.
