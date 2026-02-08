На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських сил

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 3124 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 6346 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 14452 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 19682 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 18950 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 23090 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34861 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47052 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42001 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31794 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.4м/с
89%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напав з ножем на військовослужбовців ТЦК та СП: поліція Харкова повідомила про підозру чоловіку7 лютого, 13:09 • 3830 перегляди
Україна отримала 300 генераторів на 417 тисяч євро від SECI: які соціальні об'єкти і міста у пріорітетіPhotoVideo7 лютого, 13:59 • 5672 перегляди
Напад на гуртожиток іеноземних студентів у башкортостані: є поранені, на стінах намальована свастика кров'юVideo7 лютого, 14:22 • 4330 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго17:17 • 5770 перегляди
Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу18:19 • 4376 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 26496 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 47678 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 42684 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 44619 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 57567 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Франція
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15199 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 29378 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 31659 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 40585 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 43704 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських сил

Київ • УНН

 • 118 перегляди

російські військові отримали завдання зайти до населеного пункту Павлівка, яке перебуває під контролем Сил оборони. Черговий ролик, який окупанти прагнули зняти для пропаганди, закінчився для них передбачувано - полоном.

На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських сил

Сили оборони взяли на Запорізькому напрямку в полон групу російських окупантів, які хотіли відзняти фейкове відео про нібито "просування" на цій ділянці фронту. Про це повідомляє 128-а окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські окупанти отримали завдання зайти до населеного пункту Павлівка, яке перебуває під контролем Сил оборони. Окупантам потрібно було встановити прапор рф у селі, після чого відзняти відео про нібито "просування" російських сил.

Черговий ролик, який окупанти прагнули зняти для пропаганди, закінчився для них передбачувано - полоном

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

На Покровському напрямку Сили оборони України відбили штурм росіян, знищивши майже чотири взводи. Ліквідовано 80 штурмовиків, поранено двох та двох взято в полон.

Взятий у полон російський військовий підозрюється у розстрілі українського прикордонника на Сумщині22.01.26, 16:26 • 3149 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна