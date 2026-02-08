На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських сил
Київ • УНН
російські військові отримали завдання зайти до населеного пункту Павлівка, яке перебуває під контролем Сил оборони. Черговий ролик, який окупанти прагнули зняти для пропаганди, закінчився для них передбачувано - полоном.
Сили оборони взяли на Запорізькому напрямку в полон групу російських окупантів, які хотіли відзняти фейкове відео про нібито "просування" на цій ділянці фронту. Про це повідомляє 128-а окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що російські окупанти отримали завдання зайти до населеного пункту Павлівка, яке перебуває під контролем Сил оборони. Окупантам потрібно було встановити прапор рф у селі, після чого відзняти відео про нібито "просування" російських сил.
Черговий ролик, який окупанти прагнули зняти для пропаганди, закінчився для них передбачувано - полоном
Нагадаємо
На Покровському напрямку Сили оборони України відбили штурм росіян, знищивши майже чотири взводи. Ліквідовано 80 штурмовиків, поранено двох та двох взято в полон.
