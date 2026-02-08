В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских сил

$43.140.00
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13 • 7390 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 14816 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 20087 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 19241 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 23240 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 34985 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47142 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42106 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31852 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
российские оккупанты обстреляли Херсон 7 февраля: есть раненые7 февраля, 13:18 • 3730 просмотра
Украина получила 300 генераторов на 417 тысяч евро от SECI: какие социальные объекты и города в приоритетеPhotoVideo7 февраля, 13:59 • 5978 просмотра
Нападение на общежитие иностранных студентов в башкортостане: есть раненые, на стенах нарисована свастика кровьюVideo7 февраля, 14:22 • 4594 просмотра
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго17:17 • 6084 просмотра
Ограничения света 8 февраля: Укрэнерго вводит графики на все сутки18:19 • 4744 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 26660 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 47856 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 42810 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 44729 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 57745 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 15271 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 29456 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 31742 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 40673 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 43795 просмотра
В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских сил

Киев • УНН

 • 448 просмотра

российские военные получили задание зайти в населенный пункт Павловка, который находится под контролем Сил обороны. Очередной ролик, который оккупанты стремились снять для пропаганды, закончился для них предсказуемо – пленом.

В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских сил

Силы обороны взяли на Запорожском направлении в плен группу российских оккупантов, которые хотели снять фейковое видео о якобы "продвижении" на этом участке фронта. Об этом сообщает 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что российские оккупанты получили задание зайти в населенный пункт Павловка, который находится под контролем Сил обороны. Оккупантам нужно было установить флаг РФ в селе, после чего снять видео о якобы "продвижении" российских сил.

Очередной ролик, который оккупанты стремились снять для пропаганды, закончился для них предсказуемо - пленом

- говорится в подписи к видео.

Напомним

На Покровском направлении Силы обороны Украины отбили штурм россиян, уничтожив почти четыре взвода. Ликвидировано 80 штурмовиков, ранены двое и двое взяты в плен.

Взятый в плен российский военный подозревается в расстреле украинского пограничника в Сумской области22.01.26, 16:26 • 3149 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Украина