В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских сил
Киев • УНН
российские военные получили задание зайти в населенный пункт Павловка, который находится под контролем Сил обороны. Очередной ролик, который оккупанты стремились снять для пропаганды, закончился для них предсказуемо – пленом.
Силы обороны взяли на Запорожском направлении в плен группу российских оккупантов, которые хотели снять фейковое видео о якобы "продвижении" на этом участке фронта. Об этом сообщает 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что российские оккупанты получили задание зайти в населенный пункт Павловка, который находится под контролем Сил обороны. Оккупантам нужно было установить флаг РФ в селе, после чего снять видео о якобы "продвижении" российских сил.
Очередной ролик, который оккупанты стремились снять для пропаганды, закончился для них предсказуемо - пленом
Напомним
На Покровском направлении Силы обороны Украины отбили штурм россиян, уничтожив почти четыре взвода. Ликвидировано 80 штурмовиков, ранены двое и двое взяты в плен.
