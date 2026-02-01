$42.850.00
31 січня, 17:53 • 11107 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 19135 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 16079 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 16853 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 16019 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 12373 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 11441 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 6356 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11330 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18742 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Українські Сили оборони показали розгром чотирьох взводів росіян на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На Покровському напрямку Сили оборони України відбили штурм росіян, знищивши майже чотири взводи. Ліквідовано 80 штурмовиків, поранено двох та двох взято в полон.

Українські Сили оборони показали розгром чотирьох взводів росіян на Покровському напрямку

На Покровському напрямку лише за один день Сили оборони України розгромили 4 взводи росіян під час штурму. Про це повідомляє бригада Нацгвардії "Спартан", інформує УНН.

Деталі

Вказується, що бійці бригади "Спартан", "Птахи Мадяра" та суміжні підрозділи успішно відбили штурм російських окупантів на Покровському напрямку фронту. При цьому росіяни кинули в атаку близько 90 штурмовиків.

Ворог здійснив спробу наступу на Покровському напрямку. Під прикриттям туману противник намагався просунутись на автомобілях, мототехніці та квадроциклах

- йдеться у дописі до відео.

Зазначається, що в результаті наступ ворога був повністю зупинений. Таким чином, за добу майже чотири взводи російських військ були знищені. Зокрема, підрозділи ЗСУ ліквідували 80 штурмовиків противника, поранили двох і взяли у полон ще двох. Також знищено 10 квадроциклів, 4 мотоцикли та 6 автомобілів ворога.

Нагадаємо

На Куп’янському напрямку 77-ма бригада ліквідувала живу силу ворога, знищила укриття та порушила систему управління і зв’язку. Це ускладнило координацію підрозділів противника та знизило його бойові можливості.

Вадим Хлюдзинський

