Українські Сили оборони показали розгром чотирьох взводів росіян на Покровському напрямку
Київ • УНН
На Покровському напрямку Сили оборони України відбили штурм росіян, знищивши майже чотири взводи. Ліквідовано 80 штурмовиків, поранено двох та двох взято в полон.
На Покровському напрямку лише за один день Сили оборони України розгромили 4 взводи росіян під час штурму. Про це повідомляє бригада Нацгвардії "Спартан", інформує УНН.
Деталі
Вказується, що бійці бригади "Спартан", "Птахи Мадяра" та суміжні підрозділи успішно відбили штурм російських окупантів на Покровському напрямку фронту. При цьому росіяни кинули в атаку близько 90 штурмовиків.
Ворог здійснив спробу наступу на Покровському напрямку. Під прикриттям туману противник намагався просунутись на автомобілях, мототехніці та квадроциклах
Зазначається, що в результаті наступ ворога був повністю зупинений. Таким чином, за добу майже чотири взводи російських військ були знищені. Зокрема, підрозділи ЗСУ ліквідували 80 штурмовиків противника, поранили двох і взяли у полон ще двох. Також знищено 10 квадроциклів, 4 мотоцикли та 6 автомобілів ворога.
Нагадаємо
На Куп’янському напрямку 77-ма бригада ліквідувала живу силу ворога, знищила укриття та порушила систему управління і зв’язку. Це ускладнило координацію підрозділів противника та знизило його бойові можливості.
