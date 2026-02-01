Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направлении
Киев • УНН
На Покровском направлении Силы обороны Украины отбили штурм россиян, уничтожив почти четыре взвода. Ликвидировано 80 штурмовиков, ранены двое и двое взяты в плен.
На Покровском направлении только за один день Силы обороны Украины разгромили 4 взвода россиян во время штурма. Об этом сообщает бригада Нацгвардии "Спартан", информирует УНН.
Подробности
Указывается, что бойцы бригады "Спартан", "Птицы Мадяра" и смежные подразделения успешно отбили штурм российских оккупантов на Покровском направлении фронта. При этом россияне бросили в атаку около 90 штурмовиков.
Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах
Отмечается, что в результате наступление врага было полностью остановлено. Таким образом, за сутки почти четыре взвода российских войск были уничтожены. В частности, подразделения ВСУ ликвидировали 80 штурмовиков противника, ранили двух и взяли в плен еще двух. Также уничтожено 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей врага.
Напомним
На Купянском направлении 77-я бригада ликвидировала живую силу врага, уничтожила укрытие и нарушила систему управления и связи. Это усложнило координацию подразделений противника и снизило его боевые возможности.
