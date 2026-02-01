Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направлении

$42.850.00
51.240.00
ukenru
31 января, 17:53 • 12395 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 22376 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 17523 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 18190 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 16985 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 12779 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 11739 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6584 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11432 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18836 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
2.5м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго31 января, 18:22 • 12792 просмотра
Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж31 января, 18:41 • 5082 просмотра
Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника ОрбанаPhoto31 января, 19:23 • 7092 просмотра
Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси31 января, 20:24 • 4160 просмотра
"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положениеPhoto22:33 • 11105 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 33139 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 62775 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 43002 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 48178 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 50702 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Германия
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 13326 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 21495 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 25223 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 25866 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 24291 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
MIM-104 Patriot
Старлинк
Дипломатка

Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

На Покровском направлении Силы обороны Украины отбили штурм россиян, уничтожив почти четыре взвода. Ликвидировано 80 штурмовиков, ранены двое и двое взяты в плен.

Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направлении

На Покровском направлении только за один день Силы обороны Украины разгромили 4 взвода россиян во время штурма. Об этом сообщает бригада Нацгвардии "Спартан", информирует УНН.

Подробности

Указывается, что бойцы бригады "Спартан", "Птицы Мадяра" и смежные подразделения успешно отбили штурм российских оккупантов на Покровском направлении фронта. При этом россияне бросили в атаку около 90 штурмовиков.

Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах

- говорится в сообщении к видео.

Отмечается, что в результате наступление врага было полностью остановлено. Таким образом, за сутки почти четыре взвода российских войск были уничтожены. В частности, подразделения ВСУ ликвидировали 80 штурмовиков противника, ранили двух и взяли в плен еще двух. Также уничтожено 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей врага.

Напомним

На Купянском направлении 77-я бригада ликвидировала живую силу врага, уничтожила укрытие и нарушила систему управления и связи. Это усложнило координацию подразделений противника и снизило его боевые возможности.

Операторы "Фурии" показали уничтожение техники, РЭБ и склада горючего россиян на Южно-Слобожанском направлении14.01.26, 06:01 • 5474 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины