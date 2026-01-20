ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ліквідували живу силу ворога, знищили укриття, а також порушили систему управління і зв’язку російських загарбників. Відповідне відео бригада оприлюднила у Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті злагоджених дій особового складу та ефективного застосування наявних засобів ураження ліквідовано живу силу ворога, знищено укриття, а також порушено систему управління й зв’язку противника.

Це суттєво ускладнило координацію його підрозділів і знизило бойові можливості на ділянці. 77 оаембр продовжує виконувати поставлені завдання, утримуючи ініціативу та завдаючи противнику відчутних втрат - йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

На початку січня на Куп'янському напрямку 77-а окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада зірвала спробу штурму росіян, які використовували газотранспортний трубопровід "Союз". Українські військові ліквідували щонайменше 40 окупантів, стабілізувавши обстановку в зоні відповідальності.

Оператори "Фурії" показали знищення техніки, РЕБ та складу пального росіян на Південно-Слобожанському напрямку