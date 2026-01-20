ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямку

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 12410 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 25257 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 23505 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 25462 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 24044 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 26800 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17117 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 40475 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 38517 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18796 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві розширюють мережу розподіленої генерації та залучають резерви, але екстрені відключення не скасують - Шмигаль19 січня, 20:25 • 3868 перегляди
Список країн, запрошених до "Ради миру" Дональда Трампа - Bloomberg19 січня, 20:48 • 6102 перегляди
ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції19 січня, 21:21 • 6466 перегляди
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo23:35 • 8664 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом00:14 • 5346 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 26801 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 40477 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 38517 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 55417 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 76846 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Японія
Польща
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 17220 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 32730 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 27769 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 32861 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 45070 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямку

Київ • УНН

 • 52 перегляди

На Куп’янському напрямку 77-ма бригада ліквідувала живу силу ворога, знищила укриття та порушила систему управління і зв’язку. Це ускладнило координацію підрозділів противника та знизило його бойові можливості.

ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ліквідували живу силу ворога, знищили укриття, а також порушили систему управління і зв’язку російських загарбників. Відповідне відео бригада оприлюднила у Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті злагоджених дій особового складу та ефективного застосування наявних засобів ураження ліквідовано живу силу ворога, знищено укриття, а також порушено систему управління й зв’язку противника.

Це суттєво ускладнило координацію його підрозділів і знизило бойові можливості на ділянці. 77 оаембр продовжує виконувати поставлені завдання, утримуючи ініціативу та завдаючи противнику відчутних втрат

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

На початку січня на Куп'янському напрямку 77-а окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада зірвала спробу штурму росіян, які використовували газотранспортний трубопровід "Союз". Українські військові ліквідували щонайменше 40 окупантів, стабілізувавши обстановку в зоні відповідальності.

Оператори "Фурії" показали знищення техніки, РЕБ та складу пального росіян на Південно-Слобожанському напрямку14.01.26, 06:01 • 5320 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Куп'янськ