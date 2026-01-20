ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямку
Київ • УНН
На Куп’янському напрямку 77-ма бригада ліквідувала живу силу ворога, знищила укриття та порушила систему управління і зв’язку. Це ускладнило координацію підрозділів противника та знизило його бойові можливості.
На Куп’янському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ліквідували живу силу ворога, знищили укриття, а також порушили систему управління і зв’язку російських загарбників. Відповідне відео бригада оприлюднила у Telegram, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що в результаті злагоджених дій особового складу та ефективного застосування наявних засобів ураження ліквідовано живу силу ворога, знищено укриття, а також порушено систему управління й зв’язку противника.
Це суттєво ускладнило координацію його підрозділів і знизило бойові можливості на ділянці. 77 оаембр продовжує виконувати поставлені завдання, утримуючи ініціативу та завдаючи противнику відчутних втрат
Нагадаємо
На початку січня на Куп'янському напрямку 77-а окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада зірвала спробу штурму росіян, які використовували газотранспортний трубопровід "Союз". Українські військові ліквідували щонайменше 40 окупантів, стабілізувавши обстановку в зоні відповідальності.
Оператори "Фурії" показали знищення техніки, РЕБ та складу пального росіян на Південно-Слобожанському напрямку14.01.26, 06:01 • 5320 переглядiв