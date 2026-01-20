ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направлении

$43.180.08
19 января, 18:36 • 12366 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 25143 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 23436 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 25394 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 24000 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 26759 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 17110 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 40443 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 38496 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18789 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
В Киеве расширяют сеть распределенной генерации и привлекают резервы, но экстренные отключения не отменят - Шмыгаль19 января, 20:25
Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg19 января, 20:48
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции19 января, 21:21
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo23:35
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом00:14
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26
Актуальное
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направлении

Киев • УНН

 • 12 просмотра

На Купянском направлении 77-я бригада ликвидировала живую силу врага, уничтожила укрытия и нарушила систему управления и связи. Это усложнило координацию подразделений противника и снизило его боевые возможности.

ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ликвидировали живую силу врага, уничтожили укрытие, а также нарушили систему управления и связи российских захватчиков. Соответствующее видео бригада обнародовала в Telegram, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате слаженных действий личного состава и эффективного применения имеющихся средств поражения ликвидирована живая сила врага, уничтожены укрытия, а также нарушена система управления и связи противника.

Это существенно усложнило координацию его подразделений и снизило боевые возможности на участке. 77 оаэмбр продолжает выполнять поставленные задачи, удерживая инициативу и нанося противнику ощутимые потери

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

В начале января на Купянском направлении 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада сорвала попытку штурма россиян, использовавших газотранспортный трубопровод "Союз". Украинские военные ликвидировали по меньшей мере 40 оккупантов, стабилизировав обстановку в зоне ответственности.

Операторы "Фурии" показали уничтожение техники, РЭБ и склада горючего россиян на Южно-Слобожанском направлении14.01.26, 06:01 • 5320 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Купянск