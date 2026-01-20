ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ликвидировали живую силу врага, уничтожили укрытие, а также нарушили систему управления и связи российских захватчиков. Соответствующее видео бригада обнародовала в Telegram, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате слаженных действий личного состава и эффективного применения имеющихся средств поражения ликвидирована живая сила врага, уничтожены укрытия, а также нарушена система управления и связи противника.

Это существенно усложнило координацию его подразделений и снизило боевые возможности на участке. 77 оаэмбр продолжает выполнять поставленные задачи, удерживая инициативу и нанося противнику ощутимые потери - говорится в сообщении к видео.

Напомним

В начале января на Купянском направлении 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада сорвала попытку штурма россиян, использовавших газотранспортный трубопровод "Союз". Украинские военные ликвидировали по меньшей мере 40 оккупантов, стабилизировав обстановку в зоне ответственности.

