ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направлении
Киев • УНН
На Купянском направлении 77-я бригада ликвидировала живую силу врага, уничтожила укрытия и нарушила систему управления и связи. Это усложнило координацию подразделений противника и снизило его боевые возможности.
На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ликвидировали живую силу врага, уничтожили укрытие, а также нарушили систему управления и связи российских захватчиков. Соответствующее видео бригада обнародовала в Telegram, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в результате слаженных действий личного состава и эффективного применения имеющихся средств поражения ликвидирована живая сила врага, уничтожены укрытия, а также нарушена система управления и связи противника.
Это существенно усложнило координацию его подразделений и снизило боевые возможности на участке. 77 оаэмбр продолжает выполнять поставленные задачи, удерживая инициативу и нанося противнику ощутимые потери
Напомним
В начале января на Купянском направлении 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада сорвала попытку штурма россиян, использовавших газотранспортный трубопровод "Союз". Украинские военные ликвидировали по меньшей мере 40 оккупантов, стабилизировав обстановку в зоне ответственности.
Операторы "Фурии" показали уничтожение техники, РЭБ и склада горючего россиян на Южно-Слобожанском направлении14.01.26, 06:01 • 5320 просмотров